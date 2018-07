Obezite başarı hissini azaltıp mutsuz ediyor

’Gençlerin Obez Bireylere Yaklaşımı’ konulu bir araştırmaya göre, obezitenin çoğunlukla sevgi ya da ilgi eksikliğini telafi etmek için yenilen yemekten kaynaklandığı açıklandı.

Türkiye’de obezite her geçen gün artıyor. Her yaş grubundan insan fazla kiloları nedeniyle sağlık problemleri yaşıyor. Türkiye Sağlık Araştırma verilerine göre 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı yüzde 19.6. Yani neredeyse her 5 kişiden 1’i obez. Kadınların yüzde 23.9’unun erkeklerin ise 15.2’si obezlik durumundadır. Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu konu ile ilgili ’Gençlerin Obez Bireylere Yaklaşımı’ araştırması yaptı.

Haftada en az 1 kez fast food tercih ediliyor

Araştırmada verilen cevaplara göre, gençlerin yüzde 19.3’ünün daha önce beslenme eğitimi aldığı, yüzde 30.4’ünün hiç spor yapmadığı, yüzde 37.6’sının haftada 1-3 ve yüzde 21.5’inin haftada 3-5 kere fast food ile beslendiği öğrenildi. Obezitenin çoğunlukla sevgi ya da ilgi eksikliğini telafi etmek için yenilen yemekten kaynaklandığını belirtirken, birçok olguda biyolojik bir hastalıktan dolayı oluştuğunu ve genellikle aşırı yemek yeme nedeniyle ortaya çıktığını, ayrıca bireylerin kötü beslenme alışkanlıklarından dolayı karşı karşıya kalındığı kaydedildi.

Başarı hissini azaltıyor

Araştırmada; gençlerin yüzde 61.9’u obez bireylerin obez olmayan bireylere göre daha az mutlu olduğunu ve yüzde 62.4’ü ise obez bireylerin kendilerini diğer insanlar kadar başarılı hissetmeyeceğini düşündüklerini söylediler. Öğrencilerin birçoğunun obez bireylerin daha az çekici olduğu konusunda da görüşleri olduğu anlaşıldı.