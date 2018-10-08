Obezite doğurganlığı olumsuz etkiliyor

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Mustafa Atabey, obezitenin doğurganlığını etkileyebileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Mustafa Atabey, obezite, sağlık üzerindeki birçok zararlı etkisi gibi, üreme üzerinde de olumsuz etkilere sahip olabileceğini ifade ederek, "Bunun en önemli nedenleri polikistik over sendromuna bağlı ovulasyon ve adet düzensizlikleri, hormonal dengesizliklerdir. Obezite cerrahisi sonrasında gebelik hastaların en çok merak edip sorduğu soruların başında gelmekte ve birçok hasta çocuk sahibi olmak için bu tedavi yöntemlerini araştırmaktadır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar obezite cerrahisinin sağlıklı bir gebeliğe engel olmayacağını, aksine , bir çok açıdan riskleri azalttığını göstermektedir. Morbid obez kadınların büyük çoğunluğu da kısırlık problemi görüldüğü gibi, gebe kalırlarsa bu gebelikler gebelik diyabeti, pre eklampsi ve fetal distress gibi nedenlerle yüksek riskli gebelikler olacaktır. Obezite cerrahisi kısırlığın en önemli nedeni olan obeziteyi ortadan kaldıracağından, bu kadınların çoğunun hamile kalacağı bilimsel bir gerçektir" dedi.

"Gebe kalmak için 18-24 ay beklenmeli"

Atabey, yapılan çoğu çalışmada, gebe kalmak için idealde 18-24 ay beklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Minimum bekleme süresinin ise 12 ay olması gerektiği bildirilmiştir. Bu bekleme süresi anne adayının yeni beslenme düzenine alışıp gerekli besin alımını düzene sokabilmesi, bu dönemde gelişebilecek komplikasyonların gebelikle etkileşiminin önlenmesi ve iyileşme sürecinin ideal şekilde tamamlanabilmesi için gereklidir. Obezite cerrahisinden sonra doğumda sezaryenin gerekli olduğuna yönelik bir zorunluluk yoktur. Hatta sezaryene neden olan iri bebek gibi problemler obezite cerrahisinden sonra azalmaktadır.Obezite cerrahisi sonrası sağlıklı bir gebelik için en önemli konu beslenme düzenidir. Beslenme programı geçirdiğiniz ameliyat türüne göre ve sizin kişisel ihtiyaçlarınıza göre değişebilir. Tüp mide ameliyatlarından sonra ağız yolundan alınan destek vitaminler yeterli olurken, bypass ve emilimi kısıtlayan ameliyatlarda bazen damar yolundan takviye gerekebilir. Gebelik süresinde özel takip gerektiren ve desteklenmesi gereken en önemli vitaminler folat, B12, demir, kalsiyum ve D vitaminidir. Obezite cerrahisi geçiren hastalar, obezite problemi yaşamamış gebelere göre daha az kilo alırlar" diye konuştu.

Atabey, gebelik nedeni ile ameliyatla verilen kiloların alınması mümkün olmadığına değinerek, "Aksine obezite cerrahisi geçiren hastalar, obezite problemi yaşamamış gebelere göre daha az kilo alırlar. Burada temel konunun gebelik süresince sağlıklı beslenme düzeninden sapmamak ve gereksiz kalori almamaktır. İdeal olan gebelik süresince bariatrik diyetisyenle birlikte sağlıklı beslenme planına devam etmektir" şeklinde konuştu.