Obezlik onlarca hastalığa davetiye çıkartıyor

Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül, obeziteyle ilgili, "Obezite hastalığı pek çok hastalık için zemin oluşturur. Vücuttaki fazla yağ dokusu, vücudun dengesini bozar. Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp yetmezliği, nefes darlığı, kısırlık, kanser gibi hastalıkların erken yaşta görmemize neden olur" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yaptığı son çalışmada, Avrupa’daki ülkelerde obezitenin hızla arttığı ortaya çıktı. Avrupa’daki her 100 kişiden 53’ü fazla kilolu ya da obez olduğu tespit edildi. Obezite hastalığı değerlendirildiğinde, yüzde 32,1 ile Avrupa’nın en obez ülke Türkiye oldu. Toplumdaki her 10 kadından 4’ü obezite hastası olduğu ifade edilirken, her geçen yıl bu oran giderek artıyor. Günümüzde, giderek kilo almaya neden olan başlıca iki faktöre dikkat çekilirken, insan hayatına hızla giren fast food adı verilen hazır yemekler, içerdiği yüksek kalori ile en başta yer alıyor. Ayrıca, hemen herkesin bağımlısı olduğu nedeniyle teknoloji insanı hareketsiz bırakırken, günlük alışverişlerin bile internet sitesinden yapılması bu hareketsizliği artıran nedenler arasında yer alıyor.

"Obezite tedavi edilmesi gereken ve tedavi edilebilen bir hastalıktır"

Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül, dünya genelinde her yıl milyonlarca obezite hastasının tedavi edilip sağlığına kavuştuğunu ifade etti. Akgül, "Daha fazla sayıda hasta ise obezitenin neden olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Yapılan tüm tedavi yöntemleri, hastalığın artışını kesemiyor. DSÖ insan ömrünün uzamasındaki en büyük engel olarak obeziteyi gösteriyor. Obezitenin bir hastalık olduğu ve tedavi edilmesi gerektiği gelişmiş ülkeler tarafından kabul edilmiştir. Obezite artık sigaradan daha ölümcül hale gelmiştir. Obezite hastaları zaman kaybetmeden tedavi altına alınmalıdır" dedi.

"Obezitenin tekrar edebilen bir hastalık olduğu unutulmamalıdır"

Akgül, "Obezitenin tedavisinde hastalar öncellikle endokrin uzmanı, ya da obezite tedavisi konusunda deneyimli genel cerrahi uzmanlarına başvurmalıdır. Hastalar değerlendirildikten sonra kişiye uygun bir program uygulanmalıdır. İlk basamak tedavi, diyet ve egzersizdir. Hasta daha önce bu tedavide başarısız olmuşsa cerrahi tedaviye geçilmelidir. Günümüzde cerrahi tedavi için alternatiflerimiz mevcut. Dünyada en çok tercih edilen yöntem tüp mide (sleeve gastrektomi) ameliyatıdır. Bu yöntem, hem hasta için konforlu ve az risk içerir, hem de cerrah için uygulanması hızlı ve kolaydır. Hastalar ameliyat sonrası özel bir diyet ve egzersiz programına alınır. Hastalar cerrahi tedaviyle hızlı ve başarılı şekilde kilo verebildikleri için cerrahi tedavi en etkili tedavidir. Ortalama 1-1,5 yılda tedavi tamamlanır. Obezitenin tekrar edebilen bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. Bu süreçte ameliyat kadar, hastaların takip programına uymaları da başarı için önemlidir. Obezite tedavisi başladığı günden itibaren obezitenin yanında getirdiği hastalıklar da etkisini kaybetmeye başlar. Kan şekeri ve tansiyon kontrol altına alınır. Hastanın hareket kabiliyeti her geçen gün artar. Kişi sağlığına kavuştukça morali düzelir, kendine güveni gelir. İş ve özel hayatında daha başarılı olur" şeklinde konuştu.

Özel Ege Şehir Hastanesi Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül, şöyle devam etti:

"Obeziteden korunmak için uygulamamız ve özellikle çocuklarımıza öğretmemiz gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Obeziteden korunmak için fast food tarzı yiyeceklerden uzak durulmalı, evde yapılan yemeklerle beslenme tercih edilmelidir. Dengeli bir beslenme için öğün atlanmamalıdır. Özellikle sağlıklı bir kahvaltı günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olmalıdır. Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara gibi yöntemler tercih edilmelidir. Günde 8-10 bardak su içilmelidir. Düzenli yaşam için egzersiz-spor yapıp ve stresten uzak durmalısınız."