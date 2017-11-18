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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:58

Öğrencilere diyabet semineri verildi

Adıyaman’ın Gölbaş ilçesinde Gazi İlkokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine sağlıklı büyüme, dengeli beslenme ve diyabet semineri verildi.Gazi İlkokulunda Gölbaşı Toplum Sağlığı Merkezi Dyt. Meryem Cemile Kabakçı ve Dr. Kübra Gizem...

Öğrencilere diyabet semineri verildi
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Adıyaman’ın Gölbaş ilçesinde Gazi İlkokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine sağlıklı büyüme, dengeli beslenme ve diyabet semineri verildi.

Gazi İlkokulunda Gölbaşı Toplum Sağlığı Merkezi Dyt. Meryem Cemile Kabakçı ve Dr. Kübra Gizem Devran tarafından seminer verildi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında sağlıklı büyüme, dengeli beslenme ve diyabet semineri verildi. Seminerde öğretmen ve öğrencilere toplumda şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin sadece erişkinlerde değil çocuklarda da görüldüğü dile getirildi.

Konuşmacılar diyabet bir hastalık değil yaşam tarzı olduğunun iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, diyabette önemli olanın beslenme şekli olduğu ifade edildi.

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