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10 Eylül 2020 Perşembe 14:28

Online Terapi Nedir?

Online terapinin birçok avantajından söz etmek mümkün ancak bunlardan belki de en önemlisi online seansların yüz yüze seanslar kadar verimli olabilmesidir.

Online Terapi Nedir?
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Online terapi teknoloji destekli terapi uygulamalarını kapsamaktadır. İnternet aracılığı ile görüntülü ve sesli ya da sadece sesli görüşmelerle yapılan seanslarda psikolog ve danışan internet üzerinden bir araya gelir. Online terapi aslında uzun yıllardan beri var olan bir uygulama olsa da özellikle son dönemde korona virüs salgınıyla birlikte daha çok tanınmış ve tercih edilir hale gelmiştir. Bu uygulamalar gelecekte daha da yaygınlaşarak devam edecek gibi görünmektedir.

Online Terapi Avantajları

Online terapinin birçok avantajından söz etmek mümkün ancak bunlardan belki de en önemlisi online seansların yüz yüze seanslar kadar verimli olabilmesi. Yani hayatımızda bir şeyleri değiştirmek ve yoluna koymak için online psikolog görüşmeleri yüz yüze olanlarla eşit derecede faydalı oluyor.

Bu sistemi avantajlı yapan diğer özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:

  • İstediğiniz uzmanla çalışma imkânı sunar
  • Psikolog ofisine gitmek için trafik ve yol ile zaman kaybetmezsiniz
  • Yurt dışında yaşıyorsanız anadilinizi konuşan bir psikologla görüşebilmenize fırsat sağlar.
  • Küçük şehirlerde veya köylerde yaşayan kişiler de büyük şehirlere gitmeden oradaki uzmanlardan faydalanabilir.

Online Terapi Kimler İçin Kolaylık Sağlar

Online terapi yukarıda saydığımız avantajları düşününce yurt dışında yaşayanlar, küçük şehirlerde ikamet edenler, zaman sorunu olanlar veya seyahat engeli bulunan kişiler için büyük kolaylıklar sağlar. Aynı şekilde panik atak gibi bazı psikolojik bozukluklular kimi zaman evden çıkma veya toplu taşıma kullanmayı zorlaştırdığı için panik atak tedavisi açısından sürece başlamayı kolaylaştırır diyebiliriz.

Online Terapi Tavsiyeleri

Online psikolog tavsiyeleri internet üzerinden en çok araştırılan başlıklardan biridir. Araştırma yaptığımızda karşımıza birçok online terapi yapan psikolog çıksa da hangilerinin alanında iyi ve deneyimli olduklarını araştırmak gerekir. İşinde deneyimli olmayan psikologlarla yapılan görüşmeler sürecin verimliliğini olumsuz etkileyeceği gibi bir de zaman kaybına yol açabilir. Bu sebeple doğru psikoloğu bulmak çok önemlidir. Yaptığımız incelemeler ve araştırmalar sonucunda online terapi için Nora Psikoloji’yi sizlere önerebiliriz. İzmir psikolog tercihlerinde uzun yıllardır en çok tavsiye edilen yerlerden olan merkez online terapi ile sadece İzmir’de psikolog arayanlara değil artık farklı şehirlerden ve yurtdışından gelen başvurularda da danışanlarına destek sağlamaktadır. Merkez bünyesinde çalışan uzmanların her biri çok sayıda olumlu danışan görüşüne sahip durumda. İnternet siteleri üzerinden uzmanların detaylı bilgilerini inceleyerek size en iyi desteği sağlayacağını düşündüğünüz psikolog ile terapiye başlayabilirsiniz.

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