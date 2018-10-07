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07 Ekim 2018 Pazar 09:13

Op. Dr. Aydın: "Olumsuz etkileri ortadan kaldırmak içinde estetik cerrahi operasyonlar artık bir gereklilik halini aldı diyebiliriz"

Estetiğin sadece medya camiasını ilgilendiren değil toplumsal bir konu haline geldiğini belirten Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, "Olumsuz etkileri ortadan kaldırmak içinde estetik cerrahi operasyonlar artık bir gereklilik halini aldı diyebiliriz" dedi.

Op. Dr. Aydın: 'Olumsuz etkileri ortadan kaldırmak içinde estetik cerrahi operasyonlar artık bir gereklilik halini aldı diyebiliriz'
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Estetiğin sadece medya camiasını ilgilendiren değil toplumsal bir konu haline geldiğini belirten Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, "Olumsuz etkileri ortadan kaldırmak içinde estetik cerrahi operasyonlar artık bir gereklilik halini aldı diyebiliriz" dedi.

Estetik ameliyatların genel vücut sağlığına destek verici olumlu etkileri olduğuna dikkat çeken Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, “Estetik denildiği zaman pek çok kişinin aklına sadece daha güzel bir görünüm için yapılan ameliyatlar geliyor. Oysaki günümüzde estetik operasyonların temelinde artık sadece estetik güzellik kaygısı yatmadığını görüyoruz. Estetik anlamda mevcut bazı vücut deformasyonları çoğu zaman günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak içinde estetik cerrahi operasyonlar artık bir gereklilik halini aldı diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Hayat kalitesini olumsuz etkileyen deformasyonlara yapılacak müdahaleler ile kişinin yaşadığı sorunların ortadan kaldırılabileceğini kaydeden Op. Dr. Aydın, "Görüntüsünden de hoşnut olmadığınız aynı zamanda nefes kontrolünü zorlayan, horlamalara ve tıkanmalara neden olan bir burun, yaşanan sırt ve omuz ağrıları, meme altındaki pişik gibi cilt sorunlarına sebebiyet veren büyük göğüsler, göz kapaklarında torbalanma ve torbalanmaya bağlı düşme ile kişinin görme açısının daralması sayılabilecek önemli yaşamsal estetik gerekçeleri olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.
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