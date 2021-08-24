Op. Dr. Ozan Balık - Burun Estetiği Çözümleri Nelerdir?

Her insan güzel görünmek istediğinden dolayı burun estetiği son yıllarda tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Aynı zamanda bu yöntemin uygulanması ile birlikte insanların yüz hatlarında da ciddi bir iyileşme sağlanmış olur. Yüzün ortasında bulunan bir organ olarak burun nefes alıp vermenin yanı sıra güzellik için de önemli bir organdır.

Burun Estetiği Ameliyatı Nedir?

Burun yapısının sağlıklı olması konforlu bir hayat için tercih edilir. Burun estetiği bu nedenle son yıllarda sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Günümüzde estetik beklentilerinin karşılanması açısından insanların uygun fiyatlardan ve kolay olmasından dolayı tercih ettiği bir yöntemdir. Aynı zamanda bu yöntem sayesinde kişinin yeni bir burun yapısı ile kendini daha iyi hissetmesi mümkün olur.

Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Yapılan ameliyat esasında açık ya da kapalı yöntemler ile gerçekleştirilir. Açık rinoplastide burun üst derisi kaldırılarak burunun dikleştirilmesi ya da şekil verilmesi sağlanır. Bu yöntemde operasyon sonrasında kalan dikiş izlerinin hızlı bir şekilde kaybolması sağlanır.

Bunun dışında diğer yöntem olan kapalı yöntemde ise hastaların burunun deliklerinden girilerek işlem yapılır. Herhangi bir kesi olmadığı için yara izi de görülmez. Burun estetiği yöntemlerinden birisi olan ve trendi her geçen gün artan kapalı rinoplastide teknikler de her geçen gün güncellenmektedir. Aynı zamanda bu yöntem ile birlikte hastalarda iz kalma sorunları da ortadan kaldırılmış olur.

Burun Estetiği Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Burun şeklinden memnun olmayan hemen hemen her hastaya bu tedavi yöntemi uygulanır. Günümüzde burun estetiği fiyatları nedeni ile birçok insan tedavi konusunda tereddütte kalsa da birçok sağlık merkezinde etkin bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilmektedir.

Bu yöntemler sayesinde insanların istedikleri yüz hatlarına ve estetik görünüme sahip olması kolaylaşır. Aynı zamanda bu işlemlerin 18 yaş altı kişilere uygulanması noktasında kişinin veli izni ile işlem yapılabilir. Erkeklerde 18 kızlarda 17 yaş alt sınırı vardır. İşlemlerin genellikle burun yapısı oluşumundan sonra yapılması gerekir. Bazı hastalarda ortaya çıkan kırıklar nedeni ile erken yaşta işlem yapılması gerekebilir.

Burun Estetiği Ameliyatı Öncesi Bilinmesi Gerekenler?

Hastaların tedavi öncesinde nasıl bir burun sonucunun ortaya çıkacağının belirlenmesi önemlidir. Hastaların tedavilerinin sağlanması noktasında aynı zamanda kişinin nasıl bir burun yapısına kavuşacağını önceden bilmesi gerekir. Hastaların stres altında olmaması da yine önceden hazırlık açısından gereklidir. Sigara ya da alkol kullanımın kesilmesi gerekir.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Bilinmesi Gerekenler?

Burun estetik yöntemlerinin son zamanlarda kolaylaşmasının yanı fayda fiyat ilişkisinin uygun olması nedeni ile birçok insan tarafından tercih edilir. Bu yöntemler sayesinde hastaların daha mantıklıburun estetiği fiyatları ile de işlem yapabilmesi sağlanmış olur.

Hastaların işlemlerden sonra silikon tampon kullanması belirli bir müddet tavsiye edilir. Sonuç olarak hastaların iyileşme sürelerinin kısa sürmesi açısından gerektiğinde ilaç kullanımı da tavsiye edilir. Hastaların aynı zamanda burun estetik yöntemlerinden başarı elde edebilmesi aynı zamanda öz bakım becerilerine de bağlıdır. Günümüzde bu nedenle başarı oranı kişiden kişiye değişiklik gösterir.

Burun Estetiği Fiyatları 2021 Nedir?

Sağlık merkezlerinde birbirinden farklı burun estetiği fiyatları ön plana çıkar. Özellikle son zamanlarda daha basit işlemler ile gerçekleştirildiğinden dolayı fiyatların daha ulaşılabilir olduğu söylenebilir. Bunun dışında hastaların tedavi yöntemleri hakkında daha fazla bilgiyi sağlık merkezlerinden alabilmesi mümkün olur.

Estetik beklentileri karşılayan yöntemler son zamanlarda birçok estetik merkezinde sizlere sunulur. Aynı zamanda bu yöntemin uygulanması ile birlikte hastalarda tedavilerin başarılı sonuçlar vermesi mümkün olur. Siz de kendinizi daha iyi göstermek ve estetik olarak beklentilerinizi karşılayan burun estetik fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak için sağlık merkezlerinden bilgi alabilirsiniz.

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