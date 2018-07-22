Op. Dr. Şentürk: “Orta kulak iltihabının yan etkileri ölümcül hastalıklara kadar ilerleyebilir”

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şentük, orta kulak iltihabının yan etkilerinin hafif düzeyden başlayıp ölümcül hastalıklara kadar ilerleyebileceğini belirtti.

KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Şentürk, orta kulak iltihabı olduğunda hastada ateş, kulak ağrısı, yutma güçlüğü, boyun ağrısı, baş ağrısı, bazen kulakta akıntı, işitme kaybı, özellikle çok küçük çocuklarda huzursuzluk, ağlama nöbetleri ve beslenme bozuklukları gibi belirtiler meydana gelebildiğini söyledi. Bu gibi durumlarda, işitme kaybı, boğaz yönünden yutma güçlüklerinin ilerlemesi ve diğer organlara olan zararları bakımından iltihabın önlenmesinde erken teşhis ve tedavinin çok önemli olduğunu kaydeden Şentürk, "Böyle bir durumda erken safhadaki hastalarımızın ilk muayenesinde kulaklarında kızarıklık olabilir. Orta safhadaki hastalarımızda, iltihabın artmasına bağlı olarak kulak zarında bombeleşme meydana gelebilir. Bu durumda ateş vardır, yutma güçlüğü vardır, çocuklarda huzursuzluk, beslenme bozukluğu, iştahsızlık vardır. İleri safhada ise, kulak zarında aşırı iltihap birikmesine bağlı olarak kulak zarından dış kulak yoluna doğru iltihaplı akıntı, kan ve sıvı gelişi görülebilmekte. Bu sıvının rengi kırmızı, sarı ve yeşil olabilmekte, bazen nadir de olsa beyaz renkte sıvı akışı gelişebilir. İleri seviyedeki orta kulak iltihaplarında dış kulak yoluna olan akıntıyla beraber hastanın şikayetleri azalabilir. Ama bu hastalığın geçiyor olduğunu göstermez, bilakis bir ileri safhaya geçmiştir. Dolayısıyla her ne sebeple olursa olsun, kulak ağrıları olan çocuk olsun, erişkin olsun, hastamızın dikkatle değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“Orta kulak iltihabının yan etkileri hafif düzeyden başlayıp ölümcül hastalıklara kadar ilerleyebilir”

Uygulanacak tedavi ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Mehmet Şentürk, “Tedavi olarak tabii ki orta kulak iltihabına sebep olan şeyin bakteriler olduğu düşünülerek, buna yönelik yaklaşık 10-15 gün süren ilaç antibiyotik tedavi verilmektedir. Daha çok penisilin grubu veya güçlendirilmiş penisilin grubu dediğimiz antibiyotiklerin kullanıldığını görüyoruz. Bunun yanında ateş düşürücü ve burun akıntısına yönelik, geniz akıntısına yönelik, boğaz ağrısına yönelik diğer yardımcı tedaviler de hastanın ihtiyacına yönelik düzenlenebilir. Burada önemli olan erken tedavi ve tedavinin takibidir. Her hastanın mutlaka birinci kür ilaç tedavisinden sonra bir ara kontrol muayenesinin olması gerekir. Birinci veya ikinci kontroller haftalık yapılmalıdır. Aksi halde orta kulak iltihabının komplikasyon dediğimiz yan etkileri ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler hafif düzeyden başlayıp hayatı tehdit eden ölümcül hastalıklara kadar ilerleyebilir. Nelerdir bunlar; işitme kaybından başlayabilir, kulak zarında kalıcı delik olmasına sebep olabilir, ki süreci kronik hale getirir. İşitme kaybı sinirsel tipte olabilir. Labirentit, vertigoya sebep olabilir. Menenjite sebep olabilir, beyinde apse dediğimiz iltihaplı yumrulara sebep olabilir ve hatta ölüme dahi sebep olabilir. Dolayısıyla erken teşhis, doğru tedavi ve yakın takip orta kulak hastalıklarında vazgeçilmezdir” dedi.