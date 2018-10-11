Op.Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız: “Sağlık gelecekte teknoloji ile daha özdeşleşmiş olacak"

Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op.Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, sağlığın gelecekte teknoloji ile daha da özdeşleşmiş olacağını söyledi.

Sarıyıldız, “Future Medicine 2018” davetli konuşmacıları arasında yer aldı. Sarıyıldız, sunumunda ülke ve dünyadaki sağlık sistemini genel çerçevede değerlendirmesinin yanı sıra gelecekte sağlık sisteminin izleyeceği yol ve gelişmelerle ilgili yaklaşımını dinleyicilerle paylaştı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Sağlık ve Biyomedikal Bilimler Topluluğu tarafından “Bugünün Sorunları Yarının Çözümleri” ana başlığı ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Future Medicine 2018”de bir sunum yapan Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, sağlık hizmetlerinin gelecekte teknoloji ile çok daha fazla özdeşleşeceğini vurguladı.

Sunumuna “Sağlık Hizmetlerinin Sorunların” konusunda örgütlenme, yönetim, insan kaynakları, finansman, bilgi yönetimi, hizmet sunumu alt başlıklarını içeren analiz ile başlayan Op. Dr. Sarıyıldız, Sağlık Bakanlığının bu konularda yapmış olduğu iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından örnekler sunarak, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında pek çok olumlu adım atıldığını, sağlık alanında yapılan iyileştirmelerle Türk Hekimleri ve sağlık personelleri için yeni kaynaklar oluşturulduğunu belirtti.

“Gelecekte Sağlık Hizmetleri” başlığı ile sunumuna devam eden Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, yapılan araştırmalara göre 1930’larda 50’li yaşlarda olan ortalama insan ömrünün, günümüzde 70’li yaşlara ulaştığını, 2150’ler de ise 100’lü yaşlara ulaşacağının öngörüldüğünü ifade etti. Bilişim ve iletişim teknolojilerin son 20 yılda gösterdiği ve hayatımızı her alanda etkileyen bu büyük ivmenin artarak devam edeceğini söyleyen Sarıyıldız, “Teknolojiyi, bilişimi, veri kullanımını geç kaldık diye düşünmeden öğrenmeli ve geliştirmeliyiz.” dedi.

Bu yaklaşımını Silikon Vadisi’ndeki Sigularity Üniversitesi Tıp Bölümü’nün her yaz 7 gün süren ve tüm dünyadan 100 yetenekli öğrenciyi bir araya getirdiği programı ile örnekleyen Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, üniversitenin bu programının başarısının tıp, biyoteknoloji, yapay zeka, robotlar, nanoteknoloji, uzay gibi hızla gelişen alanlardaki teknolojilerin, disiplinler arası uygulamalı çapraz eğitim modelini izleyerek tıbba yönelmesini sağlamaya çalışmak olduğunu ifade etti.

Sunumunda Genom Bilimi’nden Giyilebilir Sağlık Teknolojilerine, Büyük Veri ve DNA Analizi’nden Minyatür Organ Üretimine, Genetik Mühendislik’ten Robot Cerrahlar’a kadar günümüzde teknoloji ile iç içe geçmiş sağlığa yönelik gelişmelerden detaylıca bahseden Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, “Sağlıkta da yakın geçmişe kadar bahsetmediğimiz ancak teknolojinin son dönemde gösterdiği hızlı gelişim ivmesi ile yakından takip ettiğimiz birçok ürün, uygulama, cihaz, teşhis ve tedavi yönetimi ortaya çıkmıştır. Yapay zeka, sanal gerçeklik, 3D organlar, robotik uygulamalar (ilaç dağıtımından cerrahiye kadar), 5 duyuya sahip robotlar ve hissi çık robotik uzuvlar, nöromedikal cihazlar; kişisel DNA profilleri ve buna bağlı kişiselleştirilmiş tedaviler-erken teşhisler; kök hücre alanındaki hızlı ve etkili gelişmeler, gen ve klon bankaları; ses tanıma uygulamaları, veri tabanı/veri madenciliği çalışmaları, akıllı kartlar ve bunlara bağlı geliştirilen implant uyarlamaları ve daha niceleri Bugün bunlardan bahsediyor ve gelişmelerini başta sağlığa hizmet veren insanlar olmak üzere hepimiz izliyorsak altında yatan teknolojinin gücünü görmemiz ve bu alanda hıza ayak uydurmamız gerekiyor.” dedi.