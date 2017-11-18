Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 11:19

Osmanlı dibek kahvesi ilgi görüyor

Osmanlı’dan günümüze kadar gelen şifalı lezzetler arasındaki dibek kahvesi, Ayvalık ilçesine bağlı Cunda adası ile özdeşleşerek ülke çapında yeniden ilgi görmeye başladı.Bakır cezvelerde mangal ateşinde pişirilen dibek kahvesi, bakır...

Osmanlı dibek kahvesi ilgi görüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Osmanlı’dan günümüze kadar gelen şifalı lezzetler arasındaki dibek kahvesi, Ayvalık ilçesine bağlı Cunda adası ile özdeşleşerek ülke çapında yeniden ilgi görmeye başladı.

Bakır cezvelerde mangal ateşinde pişirilen dibek kahvesi, bakır kaplara konularak, lokum, toprak su bardağı ve bakır tepsiyle müşterilere sunuluyor. Dibek kahvesini Osmanlı’dan günümüze kadar gelen geleneği bozmadan pişirerek nostaljiyi bozmadan servis ettiklerini söyleyen işletme yetkilisi Halil Bulut, “Dibek kahvesi, Cunda Adası’ndaki taş kahve ile özdeşleşti ve yeniden ilgi görmeye başladı. Biz de geleneksel dibek kahvemizi, geleneksel biçimde pişirerek, yine geleneksel kaplarda servis etmeye başladık. Osmanlı dibek kahvesinin fiyatı 6 lira, damla sakızlı olanı yine 6 lira ve normal Türk kahvemizin fiyatı da 6 liradır. Kış mevsimine giriyoruz. Artık bitki çayları talep görecek. Bizler de bu çerçevede hazırlıklarımızı yaptık. Faruk Serpil Parkı’nda hizmet vermekteyiz” dedi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<