Oyun oynayan çocuklar daha çabuk gelişiyor

Çocukların ilkokul öncesinde yaşamı oyun yoluyla tanıdığına ve oyun oynayan çocukların daha çabuk geliştiğini belirten İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Hakan Yıldız, “Çocuğa oyun oynayacağı yer, zaman ve...

Çocukların ilkokul öncesinde yaşamı oyun yoluyla tanıdığına ve oyun oynayan çocukların daha çabuk geliştiğini belirten İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Hakan Yıldız, “Çocuğa oyun oynayacağı yer, zaman ve fırsatı tanımalıdırlar. Onların oynadıkları oyunlara saygı göstermeli, mümkün olduğunca oyunlarına katılmalı” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Hakan Yıldız, çocuğun oyun oynarken öğrendiğini vurgulayarak, “Onun için en iyi öğrenme yolu birebir etkileşim içinde oynadığı oyunlardır. Oyun, çocuk için ciddi bir iştir. Onun hayal dünyasının ve yaşamak istediklerinin aynasıdır. Çocukların gelecekte motivasyonu yüksek, girişken, bağımsız düşünüp bağımsız hareket edebilen bireyler olabilmelerine yönelik ortamı hazırlıyor” diye konuştu.

“Oyun oynayan çocuklar daha sağlıklı”

Oyunun çocuğun eğlenmesinde ve eğitiminde olduğu kadar onun gelişiminde de önemli rol oynadığını aktaran Yıldız, oyun oynayan çocukların daha sağlıklı ve çabuk geliştiğini söyledi. Yıldız, oyunun çocuklar için önemini şu şekilde sıraladı:

“Çocuğun; sosyal, psikolojik, fiziksel, dil, zekâ gelişimi gibi tüm gelişim alanlarına etkisi olan oyun, çocuğun bedenini tanımasını da sağlar. Oyun sırasında çocuğun bedeninin tamamı hareket eder. Özellikle hareketli oyunlarda kalp atışı, kan dolaşım hızı ve solunum normalin üzerine çıkar bu sayede kana bol oksijen geçer. Vücut oyunda terler böylece bedendeki zehirli atıklar dışarı atılır. Oyun yoluyla çocuğun hareketlerini kontrol altına alma becerisi gelişir. Dikkat süresi uzar.”

‘Duygularını oyunla özgürce ifade eder’

Çocuğun yaşantısında iç dünyası da olduğuna dikkat çeken Yıldız, oyunla kendisini duygusal açıdan güvenli bir çevrede hayal etmenin zevkini yaşadığını, duygularını bu ortamda özgürce ifade ettiğini bildirdi. Çocuğun kendine olan güveninin geliştiğini belirten Yıldız, “Oyun oynayan çocuk başkalarının duygularını anlar. Ayrıca oyun yoluyla kendi cinsel kimliğini kazanır. İşbirliği yaparak çalışmayı öğrenir. Arkadaşlık kurarak toplumsallaşır. Oyun, çocuğun çeşitli kavramları keşfederek öğrenmesini sağlar. Mantık yürütme, iletişim, konuşma, seçim yapma, düşünme, algılama, sıralama gibi beceriler kazandırır. Çocuk, oyun oynarken, oluşabilecek anlaşmazlıkları çözerek problem çözme becerilerini de geliştirir” dedi.

‘Oyunu ciddiye alan anne-baba kazanır’

Oyunun çocuğun boş zamanlarını doldurma aracı olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Yıldız, pek çok kuralın oyun sırasında kolayca öğretildiğini de ifade etti. Günümüzde sokak oyunlarının neredeyse ortadan kalktığını, çocukların zamanlarının çoğunun hırslı anne babalar tarafından çeşitli kurslarla doldurulduğunu belirten Yıldız, ailelere önerilerde bulundu:

“Ebeveynler; çocuğun gelişiminde önemli bir yeri olan oyun, oyuncak, oyun zamanı ve ortamına gereken önemi vermelidir. Çocuğa oyun oynayacağı yer, zaman ve fırsatı tanımalıdırlar. Onların oynadıkları oyunlara saygı göstermeli, mümkün olduğunca oyunlarına katılmalı. Büyükler de çocuklarla birlikte oyun oynarken, oyunu ciddiye almalıdır.”



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Fotoğrafaltı:hakanyıldız.jpg: İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Hakan Yıldız, oyunun çocuğun hayatını kaplayan, gelecekteki kişiliğini etkileyen önemli ve ciddi bir etkinlik olduğunu kaydetti.