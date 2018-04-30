(Özel) Belçika’da 3 ay ömür biçildi, Türkiye’de yaşama tutundu

Belçika’da otomotiv sektöründe çalışan 35 yaşındaki Özgür Yılmaz’a safra yollarındaki tümör nedeniyle 3 ay ömür biçildi. Umudunu yitirmeyen Yılmaz ise, Belçika’dan Türkiye’ye giderek ameliyat oldu ve sağlığına kavuşarak tıp dünyasını yanılttı. Yılmaz, "Beni yaşama döndüren hocamın ismini, 3 ay sonra doğacak oğluma vereceğim. Belçikalı doktorlara yaşadığımı göstermek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Belçika’da yaşayan 35 yaşındaki iki çocuk babası Özgür Yılmaz, safra yollarında sarılık ve kaşıntı yakınmalarıyla doktora gittiğinde kötü haberi aldı. Doktor safra yollarında tümör olduğunu ancak ameliyat şansının olmadığını söyledi. Belçika’nın Ghent şehrinde özel bir hastanede kemoterapi tedavisine başlayan Yılmaz’a ’damarların tıkalı’ denilerek stent takıldı. Kemoterapiden fayda göremeyen Özgür Yılmaz; sarılık, safra yollarında kasıntı, iltihap, genel durum düşkünlüğüyle çok zor günler geçirdi ve 1 ayda 10 kilo verdi. Buradaki tedaviden umudunu yitiren Yılmaz, bu kez de tavsiye üzerine Belçika’nın Leuven şehrinde üniversite hastanesine başvurdu. Talihsiz adama karaciğerin iflas ettiği, acil nakil olması gerektiği belirtildi. Ancak yapılan tetkikler sonucunda nakile uygun olmadığı görülerek kemoterapiye devam etmesi ve yaşayabileceği 3 ayını güzel geçirmesi söylendi. Umudunu yitirmeyen Yılmaz, yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye’den Prof. Dr. Ünal Aydın’a ulaştı. Prof. Dr. Ünal Aydın, dünyada çok az kullanılan immunoterapi seçeneğiyle buradaki kitlenin kontrol altına alınmasını gerektiğini belirterek ilerleyen zamanda ameliyat şansı verebileceğini söyledi. Ameliyat planlamasının ardından Yılmaz, Prof. Dr. Ünal Aydın ve ekibi tarafından İzmir’de ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonda, genç adamın safra yollarındaki ve karaciğere giren kan damarlarındaki tümör temizlendi. Bunun için karaciğere giren ana damarlar kesildi ve bölge sanki nakil yapılıyormuşçasına tümörden temizlenerek yeniden dikildi. Sonrasında ise ince bağırsaktan yeni safra kanalları yapılarak ameliyat başarıyla tamamlandı.

"Belçikalı doktorlara yaşadığımı göstermek için sabırsızlanıyorum"

Belçikalı doktorların, tümörün riskli bir bölgede olmasını gerekçe göstererek ameliyat yapmayı reddettiğini söyleyen Özgür Yılmaz, "Belçikalı hekimler, ’3 ay yaşarsın’ dedi. Avrupalı doktorların ’yapılamaz’ dediği operasyonla tümörden kurtuldum. Şimdi eşime, çocuklarıma ve işime geri dönmeyi bekliyorum. Tedaviye başladığımda eşim yeni hamileydi. Şu anda sürecim tamamlandı ve oğlumun doğumuna 3 ay kaldı. Üçüncü erkek çocuğum geliyor. Beni yaşama döndüren hocamın ismini oğluma vereceğim. Belçikalı doktorlara yaşadığımı göstermek ve sürecimi anlatmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"Oğlum, torunlarım çok kıymetli"

Özgür Yılmaz’ın annesi Döndü Yılmaz da, yaşadığı bu zorlu mücadeleyi anlatırken güçlük çekti. Döndü Yılmaz, "Oğlum, torunlarım benim için çok kıymetli. O yüzden biz de maddi manevi seferber olduk. ’3 ay yaşarsın’ denilirken 8. ayın içinde oğlum sağ ve sağlıklı. İşinin ve ailesinin başına dönüp hayatına kaldığı yerden devam edeceği için çok mutluyum. Sevincimi kelimelere dökemiyorum, gözlerimdeki yaşlar şuandaki sevincimi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

"Ameliyat şansı verilmeli"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ünal Aydın ise, safra yolu kanserinin çok tehlikeli bir kanser türü olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Özellikle Avrupa gibi hem teknolojide hem tıpta kendini kanıtlamış olan ülkelerden kendi vatandaşımız veya Avrupa vatandaşı geldiği zaman olayı yeniden ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz. Tüm sürecini ve tetkiklerini tekrar gözden geçiriyoruz. Çünkü teknolojisi bu kadar ileri merkezlerde yapılan testlere güveniyoruz. Ancak teknoloji bu kadar ileri olmasına rağmen buradaki cerrahların çok cesaretli davranmadığını da görebiliyoruz. Çok cesaretli davranmadıklarını göz önünde bulundurarak, ’bu tür insanlara şans verebilir miyiz?’ diye her zaman için yardım etmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki Avrupa’nın teknolojisinin ileri olduğunu düşündüğümüzden Özgür gibi pek çok hastamız bize başvuruyor. Fakat geç başvurdukları için yapılacak bir şey kalmıyor. O yüzden bu haber vesilesiyle ilk tanı konulur konulmaz bize ulaşmaları hastanın sağ kalım süreci için avantaj sağlayacaktır. Özgür de bize gecikmiş olarak geldi. Şükür ki dünyada yeni uygulanmaya başlayan immunoterapi seçeneği ile Özgür’ün tümörünü kontrol altına aldık. 3 ay gibi kısa bir sürede ameliyat şansı verebildik ve başarılı bir şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Tabii ki ameliyat şansı verinceye kadar hem maddi, hem manevi, hem de teknik olarak ciddi ön hazırlık süreci geçirdik. Bu ameliyatın safra yollarını açtığımız bir ameliyat olduğunu unutmamamız gerekiyor. Safra yollarını açmamıza rağmen, ilaç tedavisinden de maksimum başarıyı elde etmemiz ve hastamızın da kendisine çok iyi bakması şart. Muntazam bir şekilde kontrollerini takip ettirmesi lazım ki bu süreçte başarılı olalım. O yüzden Özgür’e bu şansı verebildiğimiz için son derece mutluyum. Bunun yanı sıra Özgür’ün de bizimle sonuna kadar mücadele ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum."