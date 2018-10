(Özel) Gazi Üniversitesi Hastanesinden 'ameliyat' haberlerine ilişkin yalanlama

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, Gazi Üniversitesi hastanelerinde zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı iddialarının asılsız olduğunu kaydederek, ’’Ameliyatların ertelenmesi söz konusu dahi değildir’’ dedi.

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, hastanede zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Dr. Demircan, ’’Bin yatağıyla, 400 hocasıyla, 600 asistan doktoruyla, 3 bin 200 personeliyle hastanemiz Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri. Göreve geldiğimiz Temmuz 2016 yılından itibaren gece günsüz çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz çalışıyor ve halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bütün amacımız bu. Bu yüzden doktor olduk zaten. Bütün imkanları seferber ettik. Devletimizin bize sağladığı olanakları iyi yöneterek hastalarımızın ve doktorların hizmetine sunduk. Bütün malzemeleri, bütün cihazları sağlamaya çalıştık. Devletin yardımları içinde teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

’’Ameliyatların ertelenmesi söz konusu dahi değildir’’

’’Böyle bir şey söz konusu değildir ve her çeşit ameliyat da yapılmaktadır’’ diyen Demircan şöyle devam etti:

’’Hiçbir ameliyatın ertelenmesi söz konusu değildir. Ameliyat yapan doktorun cezalandırılması zaten akıl alacak bir şey değildir. Bugün saat 11.00’e kadar 58 ameliyat yapıldı. Ekim ayının 1’inden 10’una kadar aldığımız raporda 182 ameliyat, 165 ameliyat, 169 ameliyat yapıldı. Dün 184 ameliyat ameliyat yapıldı. Bunları biz yaptık ve Gazi Üniversitesi Hastanesinde yapıldı. Böyle bir şey söz konusu değildir ve her çeşit ameliyat da yapılmaktadır. En ağır ameliyatlardan en hafif ameliyatlara kadar her türlü ameliyat yapılmaktadır. Amacımız hayati olan şeylerde başka hiçbir bahane olmadan, hastanenin giderini göz önüne alınmadan veya hastayla karşı karşıya kalınmadan hizmetin sürdürülmesidir. Bu olay başhekimlik olarak her türlü riski alarak, her türlü sorumluluğu alarak, bölümlerimizle de bunu konuşarak bütün bölümlerimize duyuru amacıyla yaptığımız bir iç yazışmadır. Tamamen amatör ruhla ve iyi niyetle yaptığımız bir şeydir. Zaten 2 yılı aşkın sürede olan yönetimimizde de bunu herhangi bir kişiye sorduğunuz zaman çok rahat görülebilir. Takdire şayan bir yönetim sergilemeye ve bütün paydaşlarımızla iş birliği içinde yürütmeye çalışıyoruz.’’

’’Hayati önemi olan malzemeleri 24 saat ulaşılabilir ve elimizin altında tutmak için bu çalışmaları yaptık’’

Döviz kurundaki oynamaların bütün sektörlerde olduğu gibi bir dalgalanma getirdiğini ifade eden Demircan, "Bu tıbbi aletlerde bir sıkıntıya, zorlanmaya neden oldu. Çünkü tıbbi malzemelerin büyük çoğunluğu yurt dışından ithal gelen malzemeler. Dolayısıyla firmalar da ne yapacaklarını bilemediler. O anda doların gidişini de öngöremedikleri için çok pahalı malzeme vermek istediler veya malzemeyi kestiler ama biz daha önce sağladığımız stoklarla bunu kesintiye uğratmadık. Bitebilecek, her an lazım olabilecek malzeme için de firmalarla görüştük. Özellikle de hayati önemi olan malzemeleri 24 saat ulaşılabilir ve elimizin altında tutmak için bu çalışmaları yaptık. Bölümlerimizden de istediğimiz; ’hayati öneme sahip olan malzemeleri daha önce bize bildirin, biz onları firmalarla konuşalım ve temin edelim. Diğer malzemeler zaten şu anda stokta var. Bu stoklardan bunları temin edelim.’ Piyasa biraz daha stabil hale gelip oturunca da hem eksik malzemelerimizi tamamlarız hem de 2019 yılına hazırlanalım. Amacımız budur’’ şeklinde konuştu.