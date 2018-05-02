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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:45

(Özel Haber) 250 kiloya ulaşan kadın hastaneden evine itfaiye yardımıyla döndü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde aldığı aşırı kilolar neticesinde 250 kiloya kadar ulaşan İpek Balaban, tedavisinin ardından evine itfaiye ekiplerinin yardımıyla döndü.Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki...

(Özel Haber) 250 kiloya ulaşan kadın hastaneden evine itfaiye yardımıyla döndü
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde aldığı aşırı kilolar neticesinde 250 kiloya kadar ulaşan İpek Balaban, tedavisinin ardından evine itfaiye ekiplerinin yardımıyla döndü.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki İpek Balaban, aldığı aşırı kilolar sonrasında rahatsızlandı. Eşinin çalışamaması ile başlayan sıkıntılarla Balaban, bakıma muhtaç kaldı. 16 yıl içerisinde aldığı 250 kilo ile hareket edemez hale gelen İpek Balaban’ın umuduna İstanbul’da bulunan özel bir hastane yetişti. Sağlık personelinin yardımıyla obezite ambulansı ile hastaneye götürülen Balaban, yapılan tedavi sonrasında yavaş yavaş kalkabildiğini belirtti. Yapılan tedavi sonrasında hastaneden çıkan Balaban, Hendek’teki evine getirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekiplerince obezite ambulansından indirilen İpek Balaban evine kadar taşındı.

Evine geldiği için çok mutlu olan ve yapılan tedavi sonrasında hareket edebildiğini belirten İpek Balaban yaptığı açıklamada, "Bana hastanede çok iyi davrandılar. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel davrandılar, bebek gibi baktılar bana. Sağlığıma kavuşturdular. Yürüyemiyordum, ayağımın üzerine hiç basamıyordum, zorlanıyordum. Gerçekleşen tedavi sonrasında arabaya biniyorum, kalkabiliyorum. Daha benim kilomu tartmadılar 1 ay sonra tedaviye gideceğim o zaman tartacaklar" dedi.
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