(ÖZEL HABER) Hacamat 70 derde deva

Balıkesirli Dr. Abdullah Bülent Demir, pis kanı vücuttan atarak hacamat ile şifa dağıtıyor.

Balıkesir’de ruhsatlı hacamat muayenehanesi açan Dr. Abdullah Bülent Demir, hacamatın eskiden halk arasında kupa çekmek olarak bilinen, çizilerek pis kanın çıkartılması yoluyla yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Demir, “Genelde ağrısı olan hastalar tercih eder. Kronik ve romatizmal hastalıklarda etkilidir. Savunma hücrelerini uyararak vücudun direncini arttırır, enfeksiyona karşı korur. İltihaplı hastalıklarda etkilidir, toksinleri atmayı sağlar, savunma sistemini uyarır, vücut organlarının doğru çalışmasını sağlar. Sinirleri uyararak bir nevi akupunktur etkisi yapar” dedi.

Demir, “Peygamber efendimizin bu konuda hadis-i şerifleri vardır. 70 derde deva olduğu söylenir. Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe günleri sünnet olduğu için hastalar daha çok gelmekle birlikte, ağrısı olan herkes hacamat için geliyor. Hacamat her yaş grubunda yapılabilir, ama 2 yaş öncesi çocuklarda ve 65 yaşındaki yaşlılarda tercih edilmiyor. Yoksa kesinlikle olmayacak diye bir engel bir yoktur” şeklinde konuştu.

Hacamatın yapılış şekli hakkında da bilgiler veren Dr. Demir, “Önce kupa çekilir, beklenir. Daha sonra kupa çıkartılıp birer milimlik çizikler atılır. Bu çizikler çok incedir bir A4 kağıdını çizerken alttaki A4 kağıdı zarar görmeyecek kadar incedir. İz yapmaz, can yakmaz, toplu iğneyi sürtermiş gibi bir his oluşur. Çocuklarda ağlama huzursuzluk görülmemektedir. Hacamatın çizikleri incedir is kalmaz bir haftaya kadar geçer. Şuan hiç risk alan hastayla karşılaşmadık. En çok kulunç hastaları, ağrıları olan hastalar, bel ve boyun fıtığı, omuz, sırt, baş ağrısı artı çocuğu olmayan hastalarda hacamat sonrasında sülük tedavisi eklenerek çocuk sahibi olan hastalarımız var. Ama herkesin hacamatla çocuk sahibi olacağını iddia etmek yanlış olur. Zaten hacamat tamamlayıcı tıp olarak geçmekte. Fakat uzun vadede bir tedavi yöntemi olarak yönetmeliğin değişeceğine ve bir tedavi uygulaması olarak uygulanacağını tahmin ediyorum. Çünkü yıllardır hastalığı olup da ilaçlarla geçiremeyen hastalar hacamattan sonra değiştiğini iddia etmekte. Bunun yayınlarla beraber ispatlanmasıyla tıbbî tedavi yöntemi olarak yönetmeliğe girmesini bekliyoruz” dedi.