(Özel) Hastalara nefes aldıran merkez

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayan Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarının düzelmesini sağlayarak iyileştirmeyi hedefliyor. Evlerinden alınan hastalara doğru nefes alıp verme, solunumu düzgün kullanma, kas kuvvetlendirme, ciğer kapasitelerini arttırmaya yönelik egzersizler uygulanıyor.

Balıkesir’de hizmete açılan Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi kronik solunum hastaları için yeni bir umut oldu. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Adil Ozan Gökuç yaptığı açıklamada “Ayaktan hastalar için Pulmoner Rehabilitasyon Merkezimizi açmış bulunmaktayız. İleri derece Koah hastası olan evinden çıkamayan, günlük işlerini yerine getiremeyen insanların kapasitesini arttırabilmek için bu merkezi açtık. Bu merkezimize göğüs ve kalp doktorlarımız kimlerin geleceğine karar veriyorlar. Biz bu hastalarımızın hepsini evlerinden alıyoruz daha sonra göğüs ile kardiyoloji doktorumuz görüyor ve uygun olup olmadığına karar veriyor. Daha sonra fizik tedavi doktorumuz da bir program uyguluyor. Program için bu merkezimize geliyor hastalarımız. Önce yarım saat boyunda ellerinde ağırlıklarla solunum egzersizi yapıyorlar. 6 dakikalık yürüme testine göre çıkan değere bağlı olarak bisiklet yada koşu bandında da bir miktar koşmalarını yada bisiklet çevirmelerini istiyoruz. Merkezimizin her yanında oksijende mevcut. İhtiyaç duyan hastalara oksijen veriyoruz. Bunun sonucunda evden çıkamayacak kadar solunumu ve kapasitesi azalmış insanlar artık bir pazara, kahveye yada komşusuna rahatça gidip gelebiliyor”dedi.

Nefesimizi nasıl kullanmalıyız?

Merkezde görevli Uzman Fizyoterapist Sezen Dinçer bölümün yeni açıldığını ifade ederek “Balıkesir’de bir ilk. Akciğer ve nefes problemi olan Koah hastalarının özellikle pulmoner kapasitelerini genişletmek amacıyla kurulan bir bölüm. Hastalar 3 gün tedaviye geliyor her gün 1,5-2 saat egzersiz yapıyorlar. Doğru nefes alıp verme, solunumu düzgün kullanma, kas kuvvetlendirme, ciğer kapasitelerini kendi dayanılıklarını arttırmaya yönelik egzersizler yapıyoruz. Önemli olan doğru nefesle, doğru egzersizlerle düzgün kas gücü, düzgün solunum ve sağlıklı yaşam. Hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

"Çok rahatsızdım ama şu an iyiyim"

Tedavi gören Erkan Dinç nefes darlığı ve Koah hastalığı nedeniyle merkezde tedavi gördüğünü söyleyerek “Başladığımda çok rahatsızdım ama şu an iyiyim. Nefes alıp vermem, hareketlerim daha kolay oldu. Doktorumuzdan ve hocalarımızdan çok memnunum ben böyle tahmin etmiyordum” dedi.