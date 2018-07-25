Özel Ümit ’Gebelik Eğitimi ve Doğuma Hazırlık’ programı düzenliyor

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi, anne ve babalar için ’Gebelik Eğitimi ve Doğuma Hazırlık’ programı düzenliyor.1 Ağustos Çarşamba günü Özel Ümit Hastanesi konferans salonunda 14.30-17.00 saatlerinde gerçekleşecek eğitim ücretsiz olacak....

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi, anne ve babalar için ’Gebelik Eğitimi ve Doğuma Hazırlık’ programı düzenliyor.

1 Ağustos Çarşamba günü Özel Ümit Hastanesi konferans salonunda 14.30-17.00 saatlerinde gerçekleşecek eğitim ücretsiz olacak. Programda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, ’Normal ve Sezaryan Doğum’, Hemşire Özlem Düğüm ie ’Anne Sütünün Önemi-Emzirme Yöntemleri Bebek Bakımı ve Banyosu’ konularında bilgi verecek.