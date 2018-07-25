Eskişehir Özel Ümit Hastanesi, anne ve babalar için ’Gebelik Eğitimi ve Doğuma Hazırlık’ programı düzenliyor.1 Ağustos Çarşamba günü Özel Ümit Hastanesi konferans salonunda 14.30-17.00 saatlerinde gerçekleşecek eğitim ücretsiz olacak. Programda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, ’Normal ve Sezaryan Doğum’, Hemşire Özlem Düğüm ie ’Anne Sütünün Önemi-Emzirme Yöntemleri Bebek Bakımı ve Banyosu’ konularında bilgi verecek.
Özel Ümit ’Gebelik Eğitimi ve Doğuma Hazırlık’ programı düzenliyor
Eskişehir Özel Ümit Hastanesi, anne ve babalar için ’Gebelik Eğitimi ve Doğuma Hazırlık’ programı düzenliyor.1 Ağustos Çarşamba günü Özel Ümit Hastanesi konferans salonunda 14.30-17.00 saatlerinde gerçekleşecek eğitim ücretsiz olacak....