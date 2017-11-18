'Ozon terapisi ile dinç kalmak mümkün'

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Abdulkadir Habiboğlu, birçok hastalık için destekleyici tedavi olarak kullanılan ozon tedavisinin, stres ve yoğun iş temposundan kaynaklanan zihinsel ve bedensel yorgunluğun giderilmesinde etki eden yöntemlerden...

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Abdulkadir Habiboğlu, birçok hastalık için destekleyici tedavi olarak kullanılan ozon tedavisinin, stres ve yoğun iş temposundan kaynaklanan zihinsel ve bedensel yorgunluğun giderilmesinde etki eden yöntemlerden birisi olduğunu söyledi.

Kanın oksijen taşıma kapasitesini artırarak hücre yenilenmesini hızlandırma özelliği nedeni ile yaygınlaşan ozon tedavisi birçok hastalıkta destek tedavi olarak uygulanıyor. Damardan alınan kanın ozonlanması ve kişiye verilmesi, adeleden ozonlanmış kanın verilmesi, torbalama, eklem içine uygulama, solunum yolu ile uygulama, kulaktan uygulama gibi farklı uygulama yöntemleri olan ozon tedavisi, yaşam süresinin kaliteli bir şekilde uzaması, daha dinç ve daha enerjik olmak için de uygulanıyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Abdulkadir Habiboğlu, birçok hastalık için destekleyici ve tamamlayıcı tedavi olarak kullanılan ozon tedavisinin çağın stres ve yoğun iş temposundan kaynaklanan zihinsel ve bedensel yorgunluğun giderilmesinde etkili bir yöntem olduğunu ifade etti. Ozonun ana etkisinin bağışıklık sistemi üzerine olduğuna dikkat çeken Habiboğlu, "Eğer hastanın bağışıklık sistemin baskılanmış bir durumu varsa örneğin kanser hastalığı, şeker hastalığı söz konusu ise burada bağışıklık sistemini aktive ederek tedavi edici özelliği olabilir" dedi.

"Ozonun kullanım ağı çok yaygın"

Uzmanlık alanları gereği daha çok bel, boyun, romatizmal ağrılar, boyun bel fıtığı, diz, omuz kireçlenmeleri gibi durumlarda hastanın fizik tedavisine yanıt alamadıkları durumlar veya fizik tedaviye kombine etmeleri gereken durumlarda ozon tedavisi kullandıklarını belirten Habiboğlu, "Ozon’un kullanım ağı çok yaygın. Kronik yorgunlukta, dinç kalmak, daha sağlıklı yaşlanmak, yoğun iş temposuna uyum sağlamak için ozon tedavisi kullanılıyor. Eğer altta yatan organik bir neden yoksa kronik baş ağrısı, migren tedavilerinde ozon tedavisi ile güzel sonuçlar alıyoruz. Diyabet hastalarında kan şekerinin düzenlenmesi, astım, alerji hastalarında hastanın mevcut tedavisine ek olarak daha düzenli ve rahat yaşaması, tempolu hayatına uyum sağlayabilmesi için kullanıyoruz" diye konuştu.

Yoğun iş temposunda olan kişilerde sağlıklık kalmak, bu tempoya uyum sağlamak için ozon tedavisi uygulandığını aktaran Habiboğlu, "Hastanın bağışıklık sistemi güçlendiği için olabilecek grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar önlenmiş oluyor. Grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda hastanın yaşam kalitesi düşüyor, iş hayatını etkiliyor. Belki bir süre istirahat etmek zorunda kalabiliyor, iş gücü kaybına neden oluyor. Bunu önlemek çok fayda gördüğümüz sonuç aldığımız bir tedavi yöntemi" ifadelerini kullandı.

Ozon tedavisi ile ağrıları dindi, uzun yol yürüyebiliyor

Tokat’ın Turhal ilçesinden işçi emeklisi 4 çocuk babası Necati Küçükoğlu, 68 yaşındaki eşi Remziye Küçükoğlu’nun ozon tedavisi ile ağrılarından kurtularak, daha uzun yol yürümeye başladığını söyledi.



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Fizyomer Tıp Merkezinde 12 seans ozon tedavisi sonrasında 5 ve 6’ncı seanslarda eşindeki halsizlik ve yorgunluk belirtilerinin kalktığını ifade eden Küçükoğlu, "Eskiden 200 metre zor yürüyebiliyordu şuanda 3 kilometre yürüyebiliyor. Hareketleri rahatladı, ağrıları dindi. Ozon tedavisinin ne kadar büyük faydasının olduğunu hanımının tedavisi sürecini takip eden birisi olarak gördüm. Ayda bir defa ozon tedavisi devam ediyor. Eskiden ağrıdan uyuyamıyordu, bu tedaviden sonra ağrıları kesildi" dedi.