“Pembe Prenses” Sağlık Bakanlığı önünde

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) bünyesinde hizmet veren “Pembe Prenses” kanser tarama tırı, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Sağlık Bakanlığı önünde hizmet veriyor.

KETEM bünyesinde hizmet veren “Pembe Prenses” kanser tarama tırı, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Sağlık Bakanlığı önünde sağlık çalışanlarına hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Dr. İskender Kög, “Ekim ayında her yıl meme kanseri farkındalık ayı olarak etkinlikler yapılır. Aslında bir ay ile sınırlı değil, yıl boyunca biz meme kanserinin önemini vatandaşımıza anlatıp onların meme kanseri konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Meme kanseri, kadın kanserleri arasında en sık görülen kanser, hatta kadın kanserleri içinde her beş kadın kanserinden birinin meme kanseri olduğunu görüyoruz. Taramalarla bu kanserleri daha erken dönemde yakalayıp, kişinin kansersiz bir hayat sürmesini ya da bu kanserden etkilenmesini önlemek amacıyla yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda bizim isteğimiz, kişinin şikayeti olmadan, sağlam kişilerin bu taramalarını yaptırmalarını sağlamak” dedi.

"Sosyal güvence şartı yok"

Dr. Kög, bu taramaları KETEM’lerde ücretsiz olarak T.C. kimlik numaraları ile 40 ila 69 yaş arası kadınların yaptırabileceklerini ve vatandaşların sosyal güvencesi olmasa dahi bu hizmetten faydalanabileceklerini kaydetti. “Pembe Prenses” kanser tarama tırının Sağlık Bakanlığı önünde olmasına ilişkin de konuşan Kög, “Burada kısa süreli kalacak. Bu Türkiye’yi sürekli dolaşan bir tır. Sağlık Bakanlığı çalışanlarında da farkındalık oluşturup önce kendimizi bir tarayalım” dedi.

“Pempe Prenses” kanser tarama tırlarında meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taraması yapıldığını ifade eden Dr. Kög, birinci basamakta Türkiye’de kanser taramasının tamamen ücretsiz olduğunu, 40 ila 69 yaş grubu kadınlara iki yılda bir momografi, 30 ila 65 yaş grubu kadınlara beş yılda bir HPV ve PAP smear testi ile kadın ve erkeklerde 50 ila 70 yaş grubu iki yılda bir kana bakıldığını, 10 yılda bir ise kolonoskopi yapılmasını önererek tarama yaptıklarını belirtti.

“Pembe Prenses” kanser tarama tırında ebe olarak görev yapan Demet Uçar ise, “Bayanlara erken teşhis amaçlı kanser tarama için geldik. Burada bayanlara yönelik işlem yapıyoruz. 30 yaştan sonrakilerde rahim ağzı kanseri için smear ve HPV testi yapıyoruz. 40 yaştan sonrakilere de momografi çekiyoruz ve kolon kanseri için gaitada gizli kan bakıyoruz” dedi. Dr. Kög, KETEM’lerde verilen hizmetlerin tır içinde de yapılabildiğini kaydetti.

Bakanlık personeli Leyla Bars ise “Pembe Prenses“in Bakanlık önünde hizmet vermesine ilişkin olarak, “Güzel bir şey. Ayağımıza gelen bir fırsat” dedi. Bars, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Sağlık Bakanlığı çalışanları olarak hiçbir zaman gidip de kendimiz muayene olmuyoruz son demine kadar. Bence ayağımıza gelen bu fırsatı değerlendirmek lazım. Her bayana yaptırmadıysa gelip mutlaka KETEM’e müracaat edip bütün sağlık taramasını yaptırmasını öneririm. Çünkü erken teşhis can kurtarıyor. Bunun bir şeyini de ben yaşadım. 2000 yılında malign melanomum 4. evreydi, tabii biraz geç kalınmıştı.”

Bars, “Her an gidip tetkikleri yaptırıp momografi olsun, diğer tetkikler olsun, güzel şeyler. Tavsiye ederim. Bütün bayanlar da ayağına gelen fırsatı tepmeden gelsin” şeklinde konuştu.