SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:16

Perine masajıyla dikişsiz doğum mümkün

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan, ‘perine masajı’nın gebeyi rahatlatmanın yanı sıra dikişsiz doğumu mümkün kılabildiğini söyledi.Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan,...

Perine masajıyla dikişsiz doğum mümkün
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan, ‘perine masajı’nın gebeyi rahatlatmanın yanı sıra dikişsiz doğumu mümkün kılabildiğini söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan, gebeliği rahat geçirme ve doğumu kolaylaştırma yöntemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gebelerin doğumu ve gebeliği rahat geçirebilmelerinin ön şartının korkuyu yenmek olduğunu belirten Bostan, korkuyu yenmek için de yeteri kadar bilgi sahibi olmak gerektiğini ifade etti.

Gebeliği ve doğumu rahat geçirmek için bilinen bazı egzersizlerin dışında, ‘perine masajı’nı önerdiklerini kaydeden Bostan, söz konusu yöntemin dikişsiz doğuma yardımcı olacağına dikkat çekti. Bostan, ‘perine masajı’na dair şu bilgileri verdi:

“Perine masajı da doğumu kolaylaştıran ve her gebenin evde uygulayabileceği bir yöntemdir. Bu da doğum sürecini hem dikişsiz geçirme hem de gebeyi rahatlatma açısından önemlidir. Gebenin ya da eşinin uygulayabileceği masaj, karın çatlakları için kullanılan yağ, masaj yağı zeytinyağı kullanılarak yapılır".

Egzersizler hekim önerisiyle yapılmalı

Bunun dışında yoga, pilates ya da diğer meditasyon tekniklerinin de gebeleri rahatlatacağını söyleyen Bostan, “Bu gibi egzersizler gebeyi bedensel ve ruhsal açıdan rahatlatan yöntemlerdir. Tabi ki gebeliğe uygun olanları hekim önerisi ve kontrolünde tercih etmek gerekir. Gebeler risk içermediğini öğrendikleri egzersiz teknikleriyle ilgili profesyonel bir ekipten destek alabilecekleri gibi, internet ortamından gebelere uygun yoga, pilates ya da egzersiz tekniklerine dair bilgiler de bulabilrler. Ancak tabi ki ağır egzersizleri bu dönemde gebeler için önermiyoruz” diye konuştu.

Suda doğum, doğru beslenme ve kontrollü kilo alımı

Doğumun rahat geçirilmesini sağlayan bir diğer yöntemin de, ‘suda doğum’ olduğunu dile getiren Bostan, “Bu teknik, suyun damarlarda genişlemeyi sağlamasıyla gebenin doğum sancısını daha az hissetmesini sağlar. Doğru nefes teknikleriyle de gebeler doğum sancısını daha az hissederek doğum yapabilirler” dedi.

Bostan son olarak, düzenli ve kaliteli beslenme ile kontrollü kilo almanın da hem gebeliğin hem de doğum sürecinin daha rahat geçirilmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku