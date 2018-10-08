Perine masajıyla dikişsiz doğum mümkün

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan, ‘perine masajı’nın gebeyi rahatlatmanın yanı sıra dikişsiz doğumu mümkün kılabildiğini söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan, gebeliği rahat geçirme ve doğumu kolaylaştırma yöntemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gebelerin doğumu ve gebeliği rahat geçirebilmelerinin ön şartının korkuyu yenmek olduğunu belirten Bostan, korkuyu yenmek için de yeteri kadar bilgi sahibi olmak gerektiğini ifade etti.

Gebeliği ve doğumu rahat geçirmek için bilinen bazı egzersizlerin dışında, ‘perine masajı’nı önerdiklerini kaydeden Bostan, söz konusu yöntemin dikişsiz doğuma yardımcı olacağına dikkat çekti. Bostan, ‘perine masajı’na dair şu bilgileri verdi:

“Perine masajı da doğumu kolaylaştıran ve her gebenin evde uygulayabileceği bir yöntemdir. Bu da doğum sürecini hem dikişsiz geçirme hem de gebeyi rahatlatma açısından önemlidir. Gebenin ya da eşinin uygulayabileceği masaj, karın çatlakları için kullanılan yağ, masaj yağı zeytinyağı kullanılarak yapılır".

Egzersizler hekim önerisiyle yapılmalı

Bunun dışında yoga, pilates ya da diğer meditasyon tekniklerinin de gebeleri rahatlatacağını söyleyen Bostan, “Bu gibi egzersizler gebeyi bedensel ve ruhsal açıdan rahatlatan yöntemlerdir. Tabi ki gebeliğe uygun olanları hekim önerisi ve kontrolünde tercih etmek gerekir. Gebeler risk içermediğini öğrendikleri egzersiz teknikleriyle ilgili profesyonel bir ekipten destek alabilecekleri gibi, internet ortamından gebelere uygun yoga, pilates ya da egzersiz tekniklerine dair bilgiler de bulabilrler. Ancak tabi ki ağır egzersizleri bu dönemde gebeler için önermiyoruz” diye konuştu.

Suda doğum, doğru beslenme ve kontrollü kilo alımı

Doğumun rahat geçirilmesini sağlayan bir diğer yöntemin de, ‘suda doğum’ olduğunu dile getiren Bostan, “Bu teknik, suyun damarlarda genişlemeyi sağlamasıyla gebenin doğum sancısını daha az hissetmesini sağlar. Doğru nefes teknikleriyle de gebeler doğum sancısını daha az hissederek doğum yapabilirler” dedi.

Bostan son olarak, düzenli ve kaliteli beslenme ile kontrollü kilo almanın da hem gebeliğin hem de doğum sürecinin daha rahat geçirilmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.