Prematüre bebekler neşe saçtı

17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir etkinlik düzenlendi.Ebeveynlerin prematüre bebekleri ile katılım sağladıkları programda Sağlık Müdürü Uzman Dr. Osman Sünger de katılımcıları...

17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir etkinlik düzenlendi.

Ebeveynlerin prematüre bebekleri ile katılım sağladıkları programda Sağlık Müdürü Uzman Dr. Osman Sünger de katılımcıları yalnız bırakmayarak sevinçlerini paylaşıp prematüre bebeklere çeşitli hediyeler armağan etti. Prematürenin simgesi mor rengin hakim olduğu etkinlikte pasta kesilerek ikramlarda bulunuldu. Bebeklerin fotoğraflarından derlenen slayt gösterimi ise ayrı renk kattı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Başer, Yeni Doğan Uzmanı Dr.Şenay Çoşkun, prematüre hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Dilfuza Ağalıoğlu, tüm dünyada ve Ülkemizde olduğu gibi Batman’da da prematüre bebeklerin yaşatılmasına çok önem verildiğini söyledi. Ağalıoğlu, "Prematüre bebeklerin her biri ayrı bir güzellik. Bu bebeklere dikkat çekmek amacıyla bir program tertip ettik. 14 ailenin prematüre bebekleri ile katılım gösterdikleri etkinlik bizleri mutlu etti” dedi.

"Çok memnun kaldık"



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Etkinliğe katılan aileler ise kendileri için düzenlenen bu programda çeşitli sürprizlerle karşılaştıklarını söyledi. Aileler, çok mutlu olduklarını ve çok memnun kaldıklarını dile getirerek, "Bebeklerimize Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yeni doğan ünitesinde çok iyi bakıldı. Erken doğan bu bebeklerimizden çoğumuz ümitsizdik oysa şimdi düzenlenen bu etkinlikte bir aradayız. Çok mutluyuz emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.