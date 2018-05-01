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01 Mayıs 2018 Salı 09:40

Prof. Dr. Bülent Orhan: “Yakın zamanda kanserden kurtulmak mümkün olacak”

BURSA (İHA) – Son birkaç yılda kanser tedavisinde ciddi aşamalar kaydedildiğini ifade eden Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Orhan, yakın zamanda daha çok hastanın hızlı bir şekilde kanserden kurtulacağına inandığını söyledi.Acıbadem...

Prof. Dr. Bülent Orhan: 'Yakın zamanda kanserden kurtulmak mümkün olacak”
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BURSA (İHA) – Son birkaç yılda kanser tedavisinde ciddi aşamalar kaydedildiğini ifade eden Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Orhan, yakın zamanda daha çok hastanın hızlı bir şekilde kanserden kurtulacağına inandığını söyledi.

Acıbadem Bursa Hastanesi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Orhan, “Son birkaç yıl içerisinde özellikle kanserin tedavisinde ciddi aşamalar kaydedildi. Eskiden sadece kemoterapi ve radyoterapi bir tedavi yöntemiyken, şu anda bunlara ek olarak akıllı ilaçlar ve bunun üzerine gelişen immunoterapi gibi birçok adımlar atıldı. Tabi ki daha çok yapılacak şey var. Bu bir süreçtir. Bu süreçte de çok güçlü bir çok tedavi potansiyeli gündeme geldi. Yakın zamanda birçok hastanın kanserden kurtulacağına inanıyoruz. Umarım ki bu zaman kısa olur. Bilimsel gelişmelerin zaman aldığını da unutmamak gerekiyor” dedi.

Tedavide yeni ilaçların çok önemli olduğuna da değinen Prof. Dr. Bülent Orhan, “Yeni ilaçların piyasaya verilmesinin yanı sıra erken tanı da önemli. Kanser öyle bir hastalık ki, hangi cins olursa olsun. Erken teşhis konulduğunda çok basit bir şekilde halledilebiliyor. Örneğin kötü huylu bir cilt tümörü erken evrede fark edilirse sadece basit 1-2 santimetrelik bir kesi ile tedavi edebiliyoruz. Ancak zaman geçerse etraftaki organlara yayılım yaparsa, o zaman birçok tedavilere ve büyük operasyonlara ihtiyaç duyulabiliyor” şeklinde konuştu.
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