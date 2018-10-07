Prof. Dr. Gündüz: “Bebeklerde diş eti ağrısı için jel yerine karanfil kullanılabilir”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zübeyde Gündüz, bebekler diş çıkarırken ağrıyı azaltmak için kullanılan jeller yerine daha doğal olan karanfil yağının kullanılabileceğini söyledi. Gündüz, söz konusu jellerin içeriğindeki...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zübeyde Gündüz, bebekler diş çıkarırken ağrıyı azaltmak için kullanılan jeller yerine daha doğal olan karanfil yağının kullanılabileceğini söyledi. Gündüz, söz konusu jellerin içeriğindeki anestezik maddeler nedeniyle yan etkileri olabileceğini ifade etti.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zübeyde Gündüz, çocuklarda diş çıkarmanın bazen erken ya da geç olsa da genellikle 5-7 ay arasında gerçekleştiğini belirtti. Kız çocuklarında diş çıkarmanın erkek çocuklara göre daha erken meydana geldiğini kaydeden Gündüz, diş çıkarma döneminde çocuklarda genel bir huzursuzluk hali ortaya çıktığını dile getirdi. Söz konusu huzursuzluk halini diş çıkarma esnasında diş etinde meydana gelen şişme, ağrı ve hassasiyete bağlayan Gündüz, “Bu ağrı bazen yanaklara, omuzlara, boyuna ve kulaklara yayılabiliyor ve çocuk kulağını çekiştirmeye, yüzünü ovalamaya başlıyor. Gece yarılarından sonra ağlama çok sık görülüyor. Uykuya dalma, beslenmeyi reddetme, gevşek dışkılama söz konusu oluyor. İshal gibi kabul edilebilir. Ancak ishal değildir. Eğer üçten fazla gevşek dışkılama olursa mutlaka bir hekime görünmek gerekir. Tükürük yapımı artıyor ve buna bağlı olarak çocuk salya akıtabiliyor. Salyadan dolayı da yüzde ve çenede egzama benzeri döküntülerle karşılaşabiliyoruz” diye konuştu.

Ağrıyla mücadele etmek için bir takım yöntemlerin denendiğini söyleyen Gündüz, ağrıyı kesen jelleri önermediklerini vurguladı. Ağrı kesici jeller yerine daha doğal olan karanfil yağının iyi bir çözüm olabileceğine dikkat çeken Gündüz, “Diş etini rahatlattığı öne sürülen jeller var. Ancak bu jeller benzokain veya lidokain gibi anestezikler içeriyor. Çocuğun bunları yutması söz konusu olacağı için anesteziklere ait yan etkiler ortaya çıkabilir. O nedenle jellerin kullanılması çok önerilmiyor. Çocuğun diş etine parmakla masaj yapılırken çok ince bir tabaka karanfil yağı kullanılabilir. Diş ağrılarında zaten ağrıyan dişe karanfil bastırılır. Karanfil yağı da çocuğun ağrısını giderebilir” dedi.

Gündüz, ağrıyı kesmeye yönelik diğer yöntemleri şöyle sıraladı:

“Anne temiz bir parmakla diş etine masaj yapabilir. Dişleri kaşımak için kullanılan aletlerden edilebilir. Ama bu aletin tek bir parça, sert bir plastik ya da tahta olanı tercih edilmelidir. Özellikle tahta antimikrobiyal etkisi açısından daha önemli. Bir bezi ıslatıp buzdolabına koyup çocuğun eline verebilirler. Soğukluk oradaki ağrıyı giderebilir. Çok zorda kalınırsa ağrı kesiciler kullanılabilir.”