Prof. Dr. Özkan: “Avrupa’nın en büyük ve en teknolojik fakültesine sahibiz”

Yapılan önemli anlaşmalar ve son teknolojik ekipmanlar ile hastalarına hizmet veren Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, “Şu anda fakültemiz 20 bin metrekarelik kapalı alanıyla 314 üniteyle Türkiye’nin...

Yapılan önemli anlaşmalar ve son teknolojik ekipmanlar ile hastalarına hizmet veren Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, “Şu anda fakültemiz 20 bin metrekarelik kapalı alanıyla 314 üniteyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ve en teknolojik fakültesine sahip” dedi.

Türkiye’nin en büyük implant firmalarıyla yaptığı ‘fellowship’ anlaşmaları ve Ortadoğu ülkeleri ile master seviyesindeki yabancı uyruklu diş hekimlerinin eğitimi için yapılan anlaşmalarla dikkatleri üzerine çeken Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi son teknolojik ekipmanlarla hastalarına hizmet veriyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, 20 bin metrekarelik kapalı alanda 314 ünite ile hizmet verdiklerini söyleyerek, “Daha önce Nişantaşı Kampüsü’nde eğitim ve tedavi hizmetleri sürüyordu. 2015 yılında Türkiye’nin en büyük sağlık yerleşkesi olan Başıbüyük’teki Tıp Fakültesi; Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü ile birlikte büyük bir sağlık kampüsüne taşındık. Şu anda fakültemiz 20 bin metrekarelik kapalı alanıyla 314 üniteyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ve en teknolojik fakültesine sahip” ifadelerini kullandı.

“Ortadoğu’dan çok fazla diş hekimi buraya master yapmaya geliyor”

Ortadoğu ülkeleri ile master seviyesindeki yabancı uyruklu diş hekimlerinin eğitimi için yapılan anlaşmalara da değinen Prof. Dr. Özkan, “Eğitim dilimiz İngilizce olduğu için yaklaşık zaten 20 senedir bu programları yürütüyorduk ama son 2-3 yılda fakültemizin alanının büyümesiyle özellikle Ortadoğu; Suriye, Lübnan, İran, Irak, Kuveyt’ten çok fazla diş hekimi buraya master yapmaya geliyor. Şuanda 50 tane yabancı uyruklu master öğrencimiz var ve bu öğrenciler masterlarını bitirdikten sonra dünyanın her yerinde rahatlıkla eğitimlerini devam ettiriyorlar. Bizim için çok büyük bir onur” diye konuştu.

“Avrupa’da ve Türkiye’de ilk kez Marmara Üniversitesi’nde böyle bir anlaşma yapıldı”

Prof. Dr. Yasemin Özkan, Türkiye’nin en büyük implant firmalarıyla yapılan ‘fellowship’ anlaşmalarının önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Çok büyük implant firmaları yurtdışında belirli merkezlerde, belirli fakültelerin merkezlerinde fellowship dediğimiz bursiyer programı yapmakta. Bu çok önemli bir şey Avrupa’da ve Türkiye’de ilk kez de Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’yle böyle bir anlaşma yapıldı. Bundan sonra bursiyer programları ortaklaşa İsviçre ve Türkiye’de Marmara Üniversitesi’nde yürütülecek. Bu gerçekten dünya çapında ülkemizin ne kadar ileriye gittiğinin en büyük örneklerinden biri.”

“Hedefimiz; Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne çok büyük bir engelli merkezi katmak”

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, 2019 yılında engelliler için bir ağız ve diş sağlığı merkezi açmayı hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Özkan, “Ben inanılmaz gurur duyuyorum. Önce mezunu sonra mensubu daha sonra da yöneticisi olduğum Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin bu kadar güzel ve büyük bir yere gelmesini sağladıkları için önce rektörümüze sonra da Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Benim en büyük arzum; Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne bir de çok büyük engelli merkezi katmak. Biliyorsunuz Türkiye’de çok fazla engelli vatandaşlarımız var. Bu engelli vatandaşlarımızın diş sağlıkları çok büyük problem. En büyük amacım 2019’da böyle bir engelli merkezi açarsak bu konuda tabi çok büyük yardıma ve desteğe ihtiyacımız var” dedi.