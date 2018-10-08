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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:44

Prof. Harzadın: "Zeytinyağı çocukların beyin gelişimi için çok faydalı"

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalından Prof.Dr.Nazan Uysal Harzadın, zeytinyağının çocuklarının gelişimi için çok faydalı olduğunu belirterek her gün annelerin çocuklarına bir kaşık zeytinyağı içermelerinin...

Prof. Harzadın: 'Zeytinyağı çocukların beyin gelişimi için çok faydalı'
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İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalından Prof.Dr.Nazan Uysal Harzadın, zeytinyağının çocuklarının gelişimi için çok faydalı olduğunu belirterek her gün annelerin çocuklarına bir kaşık zeytinyağı içermelerinin çok faydalı olduğunu söyledi.

Sağlıklı Yaşıyoruz grubu ile Balıkesir’in Gömeç ilçesine gelen Prof.Dr.Nazan Uysal Harzadın, bir zeytinyağı fabrikasında soğuk sıkım zeytinyağının üretimini izledi ve bol bol zeytinyağı tattı. Zeytinyağının insan sağlığı için faydalarının bilindiğini anlatan Prof. Harzadın, soğuk sıkım zeytinyağının çocuklarda öğrenme kabiliyetini artırdığını söyledi ve zeytinyağını annelerin şiddetle kullanmalarını önerdi.

Prof.Dr.Harzadın şunları söyledi: “Son yaptığımız deneyde soğuk sıkım zeytinyağının, yüksek polifenollü zeytinyağının deney hayvanlarının öğrenme, bellek kapasitesini artırdığını, ankisite düzeylerini azalttığını bulduk. Bu gün Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, bir zeytinyağı sıkım tesisinde zeytinyağının erken hasat zeytinyağının sıkımını izlemek için buradayız Zeytinyağının tüm vücudumuza olumlu etkilerini zaten biliyorduk. Ama, biz beyne etkilerini, beyin gelişimine etkilerini araştırdık bu son çalışmamızda. Beyni olumlu etkiliyor. Çocukların beyin gelişimini olumlu etkiliyor. Öğrenme bellek kapasitesini arttırıyor. Ben, bütün annelere her gün soğuk sıkım zeytinyağını çocuklarına ve kendilerine vermelerini öneriyorum. Her gün bir kaşık zeytinyağı beyin gelişimi için son derece faydalı. Çocuklar daha iyi öğrenecektir. Daha iyi hatırlayacaklardır. Okul başarısını da etkileyecektir bu durum” dedi.
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