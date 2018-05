Psikolojik rahatsızlıklara EMDR tedavisi

Psikolog Enise Öziç, EMDR tedavisi ile bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edildiğini söyledi.

Psikolog Enise Öziç, EMDR tedavisi ile bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edildiğini söyledi.

Samsun Liv Hospital Hastanesinden Psikolog Enise Öziç, “EMDR Terapisi” hakkında bilgi verdi. EMDR’nin, Türkçe açılımıyla "göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımı" olduğunu belirten Öziç, “EMDR bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır. EMDR’ye göre olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, kişinin yaşamını olumsuz etkileyen rahatsız edici(işlenmemiş) anılar yatar. İşlenmemiş anılarda kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları, olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma, yeniden yaşayacak olmaktan endişe duyma, rezil olacağını düşündüğü için ezik hissetme vb) olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı, strsli olay akla geldiğinde vücut ağrıları, göğüste sıkışma hissi vb) problemin kendisi değil, kişinin içinde yaşattığı sorunların bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan rahatsız eden anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir. Örneğin oldukça zarar verici bir trafik kazası yaşamış birisi eğer anıyı sağlıklı atlatamadıysa yıllar sonra araba sürmek söz konusu olduğunda bile kendisine dair olumsuz inancı ’üstesinden gelemem’ olarak gelişebilir. Bu düşünceye arabaya binmekten korkma, trafikte ciddi kaygı duyma gibi duygusal belirtiler eşlik ederken aynı zamanda karnında şiddetli ağrı bulantı hissedebilir. EMDR yaklaşımına göre burada ’araba sürmek fikri’ geçmiş anıyı tetikler ve kişide bahsedilen bir takım sorunlara neden olur. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler” diye konuştu.

“EMDR aynı zamanda kişisel gelişim sağlar”

EMDR’nin fizyolojik temelli bir terapi olduğunu dile getiren Öziç, “Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı (işlenmemiş anı) ile diğer sağlıklı anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık kötü olarak gördüğü anıdan rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür. Diğer bir ifadeyle geçmişteki kötü bir anısı aklına geldiğinde önceden verdiği ciddi rahatsız edici tepkilerini artık vermez ve o anı, kişi için artık etkisiz hale gelir. EMDR terapisi ile sadece semptomlar ya da rahatsızlıklar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar” şeklinde konuştu.

EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR’nin süresi hakkında bilgilendiren Enise Öziç, “EMDR terapi literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi etkiler. Kaza, doğal afet gibi tekli travmaların tedavi süresi ortalama 4-5 olarak saptanmıştır” açıklamasında bulundu.