Rahim kanserine rağmen ikiz bebek doğurdu

Rahim kanseri olan mimar Maral Koçak, hem kanseri yendi hem ikiz bebek dünyaya getirdi. Çocuk hayali kurarken rahim kanseri olan 32 yaşındaki Maral Koçak eşine, "Benden boşan bari senin çocuğun olsun" dedi. "Sonuna kadar yanımdayım" diyen kocasının sevgisiyle kanseri yendi ve hamile kaldı. İkiz bebek dünyaya getiren Maral Koçak, "Hamilelikle tüm sağlık sorunlarım sona erdi" diye konuştu.

Rahim kanseri olan mimar Maral Koçak, hem kanseri yendi hem ikiz bebek dünyaya getirdi. Çocuk hayali kurarken rahim kanseri olan 32 yaşındaki Maral Koçak eşine, "Benden boşan bari senin çocuğun olsun" dedi. "Sonuna kadar yanımdayım" diyen kocasının sevgisiyle kanseri yendi ve hamile kaldı. İkiz bebek dünyaya getiren Maral Koçak, "Hamilelikle tüm sağlık sorunlarım sona erdi" diye konuştu.

Ankara’da mimarlık yaparken tanışıp evlenen Maral-Hasan Koçak çifti, evlendikten sonra çocuk hayali kurmaya başladı. Rutin kontroller sırasında Maral Koçak’ın rahim kanseri olduğu tespit edildi. Yaşaması için rahmin alınması gerekiyordu. "Dünyam başıma yıkıldı. Yeni evliyim. Kocama, boşanalım bari senin çocuğun olsun bile dedim" diyen Maral Koçak’a en büyük desteği kocası ve ailesi verdi.

Maral Koçak, önce cerrahi ve ilaç tedavisiyle kanseri yendi arkasından hamile kaldı. Duru ve Uraz isminde biri erkek biri kız ikizleri dünyaya getiren Maral Koçak, "Ailemin sevgisi ve çalışıyor olmak kanser sürecinde bana güç verdi. Yoğun iş temposu kendimi dinlememi önledi. Çok kısa sürede evlendim, kanser olduğumu öğrendim, kanseri yendim ve ikiz çocuk sahibi oldum. Benim için hayal ötesi bir hikaye. En kötü hikayede bile bir umut var" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Prof. Dr. Polat Dursun, rahim kanseri vak’alarında hemen rahmi alarak hastanın hayatı tehlikesini ortadan kaldırdıklarını ancak menopoz öncesi doğum yapmamış kadınlar için ise rahim koruyucu cerrahi ve ilaç tedavisini uyguladıklarını söyledi. Bu tedavinin başarı oranı yüzde 70-80 oranında olduğunu belirten Prof. Dursun, "Tedavi olumlu cevap verince hastanın hemen tüp bebekle hamile kalmasını öneriyoruz. Çünkü hastalık nüksetmeden doğumun gerçekleşmesini amaçlıyoruz. Bunlar ender rastlanan durumlar. Maral hanım, tedavi hızlı cevap verdi ve çok sağlıklı ikiz çocukları oldu. Hamilelik sonrasında kanser nüksetmedi" dedi.

Prof. Dursun, rahim kanserinin menopoz sonrasında her 70 kadında bir görüldüğünü ancak menopoz öncesinde nadir rastlanan bir kanser olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Genellikle aşırı kilolu ve polikistik over hastalarında görülüyor. İleriki evrelerde öldürücü olan bu kanserin tedavisinde, rahmin alınması yolunu benimsiyoruz. Ancak çocuk isteyen genç kadınlar için rahim koruyucu cerrahi ve ilaç tedavisini deniyoruz ve bu hastamız hem ikiz bebek sahibi oldu hem de kanser tamamen ortadan kalktı. Hastamızı rutin kontrollerle takip ediyoruz."