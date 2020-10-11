Saç Ekimi Çeşitleri Nelerdir?

Saç ekimi merkezleri saç problemleri yaşayarak dökülme ya da seyrelme gibi durumlarda kişilere kalıcı çözümler sunmaktadır. Kişinin doğru tedavi yöntemiyle dökülen saçlarının yerine doğal görünüm kazandırarak yeni Ankara saç ekimi oldukça başarılı uygulamalardır. Önemli olan saç analizi iyi yapılarak doğru kişiye doğru tekniklerle doğal bir görünüm elde edilmesidir. Ankara saç ekimi merkezleri uyguladıkları saç ekim yöntemlerine göre 3 çeşit saç ekim uygulamaktadır. En sık kullanılan yöntemler FUE ve DHI iken FUT tekniği ile saç ekiminde iz kalma riski daha yüksek olmasından dolayı pek tercih edilmemektedir.

Botoks Nedir?

Kozmetik alan dışında tıp alanında da yaygın bir şekilde kullanılan ciltte meydana gelen yaşlanma belirtilerini yok etmede, migren türevi rahatsızlıkların giderilmesinde etkili olan tedavi yöntemine botoks denir. Yaşlanmaya bağlı olan kırışıklık ve ince çizgilerin yok edilmesinde botoks oldukça fayda sağlayan bir uygulamadır. Ankara botoks içerisinde bulunan madde zehirli bir madde olmasından dolayı uzman kişiler tarafından yavaş yavaş enjekte edilmesi sağlık açısından oldukça önemli bir durumdur. Botoks tekrarlanabilen bir uygulamadır ve uygulamaya, kullanıma bağlı olarak etkisi 1 seneye kadar sürebilir. Uygulamalarda kişilerin ön görüşme yaparak muayene olması ve muayenede uzman kişinin analiz yaparak hastanın uygunluğunu belirlemesi uygulama açısından fayda sağlayacaktır.

Botoks Nasıl Uygulanır?

Botoks uygulamaları sorunlu olan bölgeye enjeksiyon işlemiyle yapılmaktadır. Çevresinde bulunan diğer kaslara zarar vermeden hasarlı olan bölgeyi onarmasından dolayı oldukça güvenlidir. 15 dakika süren uygulama öncesi kişinin bölgesine uyuşturucu kremler sürülerek acı hissi ortadan kaldırılır. Kasa enjekte edilen botoks uygulaması 72 saat sonra etkilerini gösterir ve 15 gün sonunda en doğal halini alır. FDA standartlarına uygun cihazlarla ve uzman bir kişi tarafından Ankara botoks uygulaması yapılması meydana gelebilecek sağlık risklerini ortadan kaldırarak etkilerinin daha uzun süre sürmesini sağlar. Enjeksiyon sonrası yan etkiler meydana gelebilir ve bu yan etkiler uzman kişilere mutlaka bildirilmelidir.

Saç Ekimi Çeşitleri Nelerdir?

Saç ekimi işlemleri mutlaka uzman kişiler tarafından doğru yöntemlerin uygulanmasına bağlı olarak kalıcı sonuçlar verir. Bu nedenle mutlaka uygun bir merkezde FDA onaylı cihazlarla doğru işlemlerin yapılması sağlık açısından önem taşır. FUT tekniği ile saç ekiminde kişilerin saç ekimi yapılacak olan alandaki saç derisi şerit halinde çıkarılır ve operasyon sonrası tekrar yerine dikilir. Fakat bu teknikte iz kalma durumu söz konusudur ve günümüzde hastaların saç ekimi için tercih ettikleri bir yöntem değildir. FUE tekniğinde kıl foliküllerinin küçük bir delikten çıkarılmasıyla yapılıp delme tekniği kullanılan geleneksel bir saç ekim işlemidir. DHI tekniği ise konforlu olmasından ve iz riski olmamasından dolayı sıklıkla tercih edilen bir uygulamadır. Kesme işlemi olmadan mikro iğneler yardımıyla kıl kökleri toplanması şeklinde yapılan uygulama acısız ve iz kalmadan tamamlanır.

Lazer Epilasyon Fiyatları

İstenmeyen tüy ve kıl sorunlarına kalıcı bir şekilde çözüm üretmek adına geliştirilmiş Ankara lazer epilasyon uygulamaları günümüzde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Uygulamanın fiyatları bazı kriterlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu kriterlerin başında kişinin kıl ve cilt yapısına bağlı olarak Ankara lazer epilasyon yapılacak yöntemlerin belirlenmesidir. Hastanın durumuna göre belirlenen lazer epilasyon fiyatları merkezin konumu, uygulamayı yapacak kişinin uzmanlığı, seans sıklığı ve süreleri gibi kriterlerin de değişmesinden kaynaklı kişiye özel bir maliyet olmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı muayene olmak ve uzman kişiden bilgi almak oldukça önemlidir.