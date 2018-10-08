SAĞLIK:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:49

Sağlıkta millileşme ve yerlileşme, Halk Sağlığı Günleri kapsamında ele alınacak

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık-Sen işbirliğiyle düzenlenen’ Halk Sağlığı Günleri’nin bu yılki teması, sağlıkta millileşme ve yerlileşme olacak. Programda ayrıca, Bulaşıcı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü, Sağlık Okur Yazarlığı, Bağımlılıkla Mücadele konuları da ele alınacak.

Sağlıkta millileşme ve yerlileşme, Halk Sağlığı Günleri kapsamında ele alınacak
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Sağlık Bakanlığı ve Sağlık-Sen işbirliğiyle düzenlenen’ Halk Sağlığı Günleri’nin bu yılki teması, sağlıkta millileşme ve yerlileşme olacak. Programda ayrıca, Bulaşıcı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Kontrolü, Sağlık Okur Yazarlığı, Bağımlılıkla Mücadele konuları da ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da katılmasının beklendiği programda, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Prof. Dr. Muhammed Güven, Dr. Şuayip Birinci, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çok sayıda akademisyen, bürokrat ve konunun uzmanları yer alacak. Sağlıkta millileşme ve yerlileşme temasının işleneceği program, 9 Ekim günü saat 09.30’da gerçekleşecek.
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