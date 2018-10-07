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07 Ekim 2018 Pazar 09:46

Sanal bağımlılık şiddet eğilimini artırıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet kullanımına bağlı gelişen kaygı bozukluğunun aynı zamanda öfke ve şiddet davranışlarına da sebep olabileceğini açıkladı.

Sanal bağımlılık şiddet eğilimini artırıyor
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet kullanımına bağlı gelişen kaygı bozukluğunun aynı zamanda öfke ve şiddet davranışlarına da sebep olabileceğini açıkladı.

Birçok alanda kullanıcılarına çeşitli fırsatlar sunan, her türlü bilgi ve belgeye ulaşma imkânı sağlayan, insanların duygu ve düşüncelerini rahatça ortaya koymasına fırsat veren internet, bilinçli kullanılmadığı taktirde birçok hastalığın kaynağı olabiliyor. BTK, internet bağımlılığının kişinin bilgisayar başında kendini kontrol edememesi ile çeşitli yönlerden tespit edilebileceğini açıkladı. İnternet bağımlısının zaman mefhumunu yitirmeye başladığı belirtilen açıklamada, bireyin internete bağlanması engellendiğinde anormal davranışlar sergilemeye başladığı vurgulandı. Bağımlının sosyal yaşamdan kopuşların başlaması ve içe dönüklüğün artmasıyla depresyona girdiği dile getirildi. BTK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İnternet kullanımına bağlı gelişen kaygı bozukluğu, aynı zamanda öfke ve şiddet davranışlarına da sebep olabilir. Özellikle şiddet unsurları içeren siteler, şiddeti ve çeteleşmeyi özendiren sosyal ağlar ve şiddeti, yıkımı başarı olarak tanımlayan site ve oyunlar çocukların duygu durumlarında değişimlere sebebiyet verebilmektedir. Çocuğun özellikle sosyal ağlarda kendisini olduğu gibi yansıtmaması sebebiyle kimlik karmaşası yaşamasına, sanal arkadaşlıklar ve ilişkiler çocuğun kalabalık bir sanal ortamda kendini yalnız hissetmesine sebep olabilmektedir. Stres, içe dönüklük ve depresyonla başa çıkmak için birey olabildiğince olumlu düşünmek, bilgisayar ve internet başında zaman sınırlamasını kontrol ederek, sosyal ortamlara girme, spor yapma ve kitap okuma gibi faaliyetlere kendini özendirmesi gerekmektedir. Ayrıca bütün gün boyunca internette kalan ve sigara/alkol gibi alışkanlıkları olan insanlar bu alışkanlıklarını kontrol etmelidirler. İnternet bağımlısı olan insanlarda en çok karşılaşılan rahatsızlıklar, fiziksel sağlık sorunları, uyku düzeninin bozulması, depresyon, madde bağımlılığı, kişilik bozuklukları, cinselliğe düşkünlük ve dikkat eksikliğidir."
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