SAĞLIK:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:27

Sıcak hava yaşlıları daha çok etkiliyor

Kalp krizi ve inme gibi problemlerin yaz aylarında daha sık yaşandığını belirten Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, özellikle yaşlılara, sıcak havalarda daha fazla dikkatli olmaları ve tansiyonlarını daha...

Sıcak hava yaşlıları daha çok etkiliyor
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Kalp krizi ve inme gibi problemlerin yaz aylarında daha sık yaşandığını belirten Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, özellikle yaşlılara, sıcak havalarda daha fazla dikkatli olmaları ve tansiyonlarını daha sık ölçtürmeleri uyarısında bulundu.

Kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, diyabet, astım gibi kronik hastalıkları olan yaşlılar için aşırı sıcaklar ciddi risk oluşturduğunu ifade eden uzmanlar, yaz mevsiminde vücutta sıvı ve elektrolit kaybı yaşandığını ve kalbin iş yükü arttığını söyledi. Özellikle yaz sıcaklarında kalp krizi ve inme riskinin arttığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Buket Gökpınar, "Bu havalarda bazı ilaçların etkinliği de değişebiliyor. Bu sebeple yaşlı insanların sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri ve özellikle tansiyonlarını daha sık ölçtürmeleri gerekir. Tansiyon düzenleyici ya da idrar söktürücü ilaçların, doktor takibinde doz ayarlaması yapılması gerekebilir” dedi.

Sıcak havaların bağırsak enfeksiyonlarına da sebep olabileceğini dile getiren Gökpınar, “Sıcak havalarda bağırsak enfeksiyonlarına sebep olabilen bakteriler, yiyeceklerde daha kolay üremektedir. İyi yıkanmayan sebze ve meyveler, bağırsak enfeksiyonlarına yol açar. Sıcak yaz döneminde artan mikrobik bağırsak enfeksiyonlarından korunmak için hijyen kurallarına daha çok dikkat edilmelidir” diye konuştu.

Bilhassa yaşlıların güneşte uzun süre kalmamaları, bol sulu gıda ve içecekleri tüketmeleri, ağır yemeklerden kaçınmaları gerektiğini hatırlatan Gökpınar, “Temizliği ve bakımı yapılmayan klimalar, alerjik ve mikrobik hastalıklara neden olabilir. Klima ve soğutma sistemlerinin düzenli bakımının yapılması, özellikle de yaşlıların zatürreye yatkınlığı kolay olduğundan önemlidir” uyarısında bulundu.
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