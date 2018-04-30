Siyami Ersek Hastanesi’nde Venöz Hastalıkları ve Sigara Bırakma Polikliniği açıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, yenilenmek için yıkılan hastanelerin yerine AVM yapılacağı iddialarına ilişkin, "Biz hiçbir hastaneyi kapamıyoruz. Hiçbir hastaneyi de bölmüyoruz veya küçültmüyoruz. Bunu herkes bilsin. Yeniliyoruz hastanelerimizi. Fiziki altyapıları eski olan hastanelerimizi yeniliyoruz” dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, yenilenmek için yıkılan hastanelerin yerine AVM yapılacağı iddialarına ilişkin, "Biz hiçbir hastaneyi kapamıyoruz. Hiçbir hastaneyi de bölmüyoruz veya küçültmüyoruz. Bunu herkes bilsin. Yeniliyoruz hastanelerimizi. Fiziki altyapıları eski olan hastanelerimizi yeniliyoruz” dedi.

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, Venöz Hastalıkları Polikliniği ile Sigara Bırakma Polikliniği açıldı. Her iki polikliniğin de hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen açılışa İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastanenin başhekimi Doç. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve çok sayıda hastane personeli katıldı.

Açılışta kurdele kesimi yapıldıktan sonra poliklinikleri gezen İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, poliklinikle ilgili bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Memişoğlu, “Siyami Ersek gibi marka bir hastanede gerçekten güzel bir poliklinik, güzel bir birim açıldı. Bu birim halk arasında varis diye bilinen, damar hastalıkları olarak bilinen venöz hastalıkları ile ilgili bir birim. Burada hem damar sertliğini, hem damar hastalıklarını poliklinik açıyoruz” dedi.

Siyami Ersek ve Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne yönelik projeden de bahseden Memişoğlu, “Siyami Ersek, Haydarpaşa Numune Hastanesi ile birlikte fiziki olarak da nasip olursa birkaç sene içerisinde yenilemiş olacağız. Buranın büyük bir projesi yapılıyor. Eski binalar burada yıkılacak. Eski binaların yerine tamamen son model teknoloji kullanılan hastane blokları yapacağız. Nasip olursa birkaç sene içerisinde de inşaat başlamış olacak” müjdesini verdi.

“Hastane kapasitesi olarak hedefimiz Avrupa’nın başşehri olmak”

İstanbul’daki hastanelerle ilgili çalışmaları anlatan Memişoğlu, “İnsanlarımız şunu bilsinler. İstanbul’da sağlık yatırımları en hızlı şekilde devam ediyor. Hiçbir hastanemizin kapanması veya bölünmesi söz konusu değil. Biz yeni hastaneler ilave ediyoruz. Siyami Ersek Hastanesi’ni yerinde yenileceğiz. Haydarpaşa’yı keza öyle. Göztepe nasıl yenilenmişse, Taksim İlk Yardım Hastanesi nasıl yenilenmişse, bunlar da yenilenecekler. Şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Bizim bu tür marka hastaneleri bölme değil, çoğalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir Siyami Ersek’in yanında bir Siyami Ersek daha yapmak isteriz. Bir Şişli Etfal’in yanına bir Şişli Etfal daha yapacağız. Bütün vatandaşlarımız bunu bilsinler. Yani bazı arkadaşlar çıkıp şu hastane bölündü, şu küçüldü. Hayır. Biz bütün hastanelerimizi yeniliyoruz veya ilave hastaneler kuruyoruz. İstanbul’da zaten hastane kapasitesi olarak bizim hedefimiz 2023 yılında Avrupa’nın başşehri olmak” diye konuştu.

"2023 Yılında hasta yatak kapasitesini yüzde 50 arttırmayı hedefliyoruz"

Bazı çevreler tarafından yenilenmek için yıkılan hastanelerin yerine AVM yapılacağı yönünde ortaya atılan iddialara da cevap veren Memişoğlu, “Biz hiçbir hastaneyi kapamıyoruz. Hiçbir hastaneyi de bölmüyoruz veya küçültmüyoruz. Bunu herkes bilsin. Yeniliyoruz hastanelerimizi. Fiziki altyapıları eski olan hastanelerimizi yeniliyoruz. İnsanlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için hastanelerimizi yeniliyoruz. Yenilenirken bu hastanelerin içerisindeki insan gücünü de en optimum şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yeni yetiştirdiğimiz hekimlerimiz, yeni yetiştirdiğimiz bu kültürü almış insanlarımızla yeni Siyami Ersek Hastaneleri yapmaya çalışıyoruz. Yeni Hasekiler kurmaya çalışıyoruz. Bunu herkes bilsin. Hastanelerimizi biz yenileyeceğiz. Daha çok hastaneye yapacağız. İstanbul’da bu sene için 4 bin yatak ilave ediyoruz. 2023 senesinde İstanbul’da da 10 bin kişiye düşen hasta yatak oranını yaklaşık yüzde 50 arttırmayı hedefliyoruz. Bu toplumumuzun sağlıkla ilgili altyapılarını en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.