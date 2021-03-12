Smile Hair Clinic: Saç Ekimi Nedir?

Yaşlılığın getirmiş olduğu durumlardan dolayı, kişide saç dökülmesi ve saç seyrelmesi meydana gelebilir.

Saçlarında seyrelme olan, kellik çeken herkes saç ekimi yaptırabilir. Bu uygulama sayesinde artık daha doğal ve kalıcı saçlara kıza zaman içinde sahip olabilirsiniz.

Neden Smile Hair Klinik

Smile Hair Klinik Türkiye’nin göz bebeği İstanbul’da safir saç ekimi yapan en önemli kliniklerden biridir. Alanında global çapta tanınırlığa sahip olan Dr. Gökay Bilgin ve Dr. Mehmet Erdoğan tarafından yönetilen Smile Hair Klinik’te hastalarının memnuniyeti ön plandadır. Operasyonların tüm süreçleri doktorlar tarafından takip edilir ve operasyona dahil olan her bir ekip üyesi medikal eğitim almıştır. Bugüne dek farklı ülkelerden bir çok sayıda hastaya saç ekimi yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır.

Bir pazarlama aracı olarak ütopik sonuçlar vaat edilmez. Sizin istekleriniz göz önünde bulundurularak olabilecek tüm olası senaryolar önceden anlatılır, ekim yapılacak alanlara siz ile birlikte süreçler ve saç ekimi sonucunu etkileyen faktörler anlatılarak karar verilir. Bu sayede aylarca beklemenin sonunda hayal kırıklığına uğramazsınız.

Smile Hair Klinik sağlığınıza önem verir, gelişebilecek bütün komplikasyonlara karşı hazırlıklıdır. Periyodik olarak tüm ekip acil yaşam desteği konusunda tekrarlayan eğitimler alır.

Saç Ekimi

Erkekler kadınlara oranla daha fazla saç dökülmesi ve saç problemi yaşayabiliyor. Bu durum bazen genetik bazen ise çevresel faktörlere bağlı olan bir durumdur. Can sıkan bu sorunlar için çözüm yolu olarak cerrahi uygulama sayesinde gerçekleştirilebilir.

Uygulama yaklaşık olarak 3-5 saat arasında değişkenlik gösterir. Gerçekleşen operasyon sayesinde daha kalıcı ve doğal saçlara sahip olabilirsiniz. Uygulamaya karar vermeden önce mutlaka uzman hekim tarafından yardım alınız. Gerekli olan bilgilere sahip olduğunuzu düşündükten sonra; saç ekimi yaptırmaya karar verebilirsiniz.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Bu işlem biraz zaman alan, kalıcı ve doğal görünüm elde edilmesini sağlayan bir uygulamadır. Dhi saç ekimi sayesinde toplanmış olan saç kökleri, cerrahi kalem yardımıyla kafa derisine nakledilir. Kıl kökleri tek tek alınarak, kafa derisine titiz bir çalışma ile gerçekleştirilir.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Genel olarak baktığımızda bu uygulamayı 18 yaşını dolduran herkes rahatlıkla yapabilir. Fakat ergenlik ve vücut gelişimi açısından, bu durumun 22 yaşından sonra tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Bu zamanlarda meydana gelebilecek saç dökülmeleri oldukça normaldir. Fakat yapılacak olan operasyon için yaşınızı doldurmanız ve biraz daha beklemeniz gerekir.

Yaşlılığın getirmiş olduğu durumlardan dolayı, kişide saç dökülmesi ve saç seyrelmesi meydana gelebilir. Bu durum hem kadınlarda hem de erkeklerde sık görülebilecek durumlar arasında yer alıyor. Dhi saç ekimi ve fue, iğnesiz gibi yöntemlerine başvurulabiliriz. Dikkat edilmesi gereken durumlar arasında, doğru uygulama ve doğru hekim seçimi yapılması oldukça önemlidir.

Saç Ekimi Temel Aşamaları

Birinci aşama hazırlık evresidir. Burada yapılacak olan uygulamalara karar verilir. Kan testi ve saç analizi yapılarak, en sağlıklı olan uygulamaya karar verilir.

İkinci aşamada ön saç tespit edilir ve saç tıraşlanır.

Üçüncü aşamada kişinin acı çekmemesi ve ağrıyı hissetmemesi için lokal anestezi uygulanır.

Dördüncü aşamada deriye salin olan sıvı enjekte edilir ve greftler toplanır.

Beşinci aşamada ise kafa derisinde kanallar açılır ve saç kılları doğru bir şekilde yerleştirilmeye başlanır.

Saç Ekimi Öncesi

Operasyonun gerçekleşmesi kesinleştikten sonra kişi mutlaka bazı durumlara dikkat etmesi gerekir. Kişinin operasyondan 1-2 hafta öncesinden sigara ve alkol tüketmemesi gerekir. Kısa süreliğine alkol ve sigaraya ara vermek, sağlığınız için önemlidir. Bu süreç içerisinde kafein tüketiminden kaçınmanız lazım. Hatta buna yeşil çay bile dahildir.

Kullanmış olduğunuz kronik hastalık ilaçları varsa, mutlaka doktorunuza bu durumu anlatın ve kendisine danışmaya özen gösterin. Pıhtılaşmaya sebep olan ilaçlar kullanıyorsanız veya kullandığınız ilaçların etkisi hakkında bilgi sahibi değilseniz, doktorunuza danışın.

Operasyonun gerçekleşeceği günde yemek yemeyi ihmal etmeyin. Bu durum sağlığınız için önemlidir. 1 ay önceden saçınıza losyon ve ilaç sürmeyi bırakmalısınız. Hatta operasyonun gerçekleşeceği gün, saçınızı yıkayın ve temiz olmasına özen gösterin. Saç kremi, jöle veya sprey gibi ürünleri kullanmaktan sakının.

Saç Ekimi Sonrası

Operasyon sonra bazı durumlar dikkate alınması gerekir. Saç ekimi gerçekleştikten sonra kişi bir süreliğine alkol ve sigara tüketmemesi gerekir. Özellikle denize ve havuza girmemelidir. Kafa derisine yerleştirilen saç köklerin daha iyi tutunması ve sağlıklı sonuç alabilmek için bu durumlar dikkate alınmalıdır.

Saç Ekimi Fiyatları

Fue, dhi saç ekimi ve diğer yöntemlerin uygulanma şekline göre fiyatlandırmaya karar verilebilir. Operasyon hakkında kesin bilgi vermek mümkün değildir. Bu kişinin yapısıyla alakalı olduğu için fiyatlandırma o şekilde yapılır. Operasyon kişiden kişiye çok fazla farklılık gösterebilir. Uzman biri tarafından bilgi sahibi olabilir ve fiyatlandırma hakkında bilgi alabilirsiniz.

Saç ekim uygulamaları hakkında daha detaylı bilgiler için https://www.smilehairclinic.com/ adresini incelemenizi öneririz.