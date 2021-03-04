Stilex Jel Krem Ne için Kullanılır? Neye İyi Gelir? Ve Fiyatı Nedir?

Stilex jel krem, böcek sokmaları ve sivrisinek ısırmasında oluşan kızarıklık ile kaşıntı için kullanılan kremdir.

Stilex Jel Krem İçeriği Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Stilex jel krem hem böcek sokmasında hem de sivrisinek ısırmasından dolayı oluşan kızarıklık ve kaşıntı için önerilen bir kremdir. Sürüldüğü yerde iltihap ve kaşıntı giderici özelliğe sahiptir. Bu kremin etken maddeleri Mepiramin, dekspantenol ve lidokain hidroklorür’dür. Aynı zamanda güneş yanığı ve birinci derece yanıklar için kullanılan bir kremdir.

Stilex Jel Krem Nasıl Kullanılmaktadır?

Bu krem doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Cilde doğrudan uygulanan Stilex jel kremi kullanırken bölgenin temiz olmasına özen göstermelisiniz. Bölgeye ince tabaka olarak sürülmelidir.

Bu kremi ağız, göz, burun ve kulak ile temasından kaçınmalısınız. Eğer temas olur ise bol su ile yıkamalısınız. Ayrıca bu krem ıslak bölgeye uygulanmamalıdır. Stilex jel krem 7 günden daha fazla süre kullanılmamalıdır.

Stilex Jel Krem Çocuklarda ve Yaşlılarda Kullanım Durumu Nedir?

Stilex jel krem 2 yaş altındaki çocuklar için doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Yaşlılar hakkında bir açıklama yoktur.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanımı

Tüm ilaçlar ile birlikte kullanılabilir.

Stilex Jel Krem Yiyecek ve İçecek İle Beraber Kullanılır Mı?

Yiyecek ile etkileşimi yoktur. Bu yüzden aç ya da tok karnına kullanılabilir.

Stilex Jel Krem’in Yan Etkileri Nelerdir?

Nefes alıp verirken zorlanma,

Halsizlik,

Baş ağrısı,

Yorgunluk,

Uykusuzluk,

Baş dönmesi,

Kan basıncında ani düşüş,

Ciltte kızarıklık,

Yüksek ateş,

İştah kapanması,

Eşdeğer (Muadil) İlaçlar Nelerdir?

Stilex jel kreme eşdeğer ilaçlar piyasada vardır. Bunlar;

Tanol losyon,

Stiderm jel,

Nolerji jel,

Ovadril losyon,

Solerat jel,

K-Fenidex jel,

Kaladryl losyon,

Difestol jel,

Stilex Jel Kremi Hamileler ve Emzirenler Kullanabilir Mi?

Stilex jel krem hamilelik süreci boyunca kullanılmaması gereken bir ilaçtır. Doktor önerisi olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Emziren kişilerinde kullanması uygun değildir.

Stilex Jel Krem Fiyatı Nedir?

Bu krem piyasada 17.79 TL’ye satılmaktadır. Eczane harici başka yerlerden satılması mümkün değildir. Konu hakkında tamamı ve daha fazlası linkte https://www.igrus.com/stilex-jel-krem-ne-icin-kullanilir-neye-iyi-gelir/