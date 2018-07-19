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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:22

Şuhut İlçe Devlet Hastanesine üçüncü dahiliye doktoru

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Devlet Hastanesi, üçüncü dahiliye uzmanı doktora kavuştu.Şuhut Devlet Hastanesine yeni atanan dahiliye (iç hastalıkları) uzmanı Dr. İbrahim Vasi yeni görevine başladı. Şuhut Devlet Hastanesine gelen vatandaşlar,...

Şuhut İlçe Devlet Hastanesine üçüncü dahiliye doktoru
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Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Devlet Hastanesi, üçüncü dahiliye uzmanı doktora kavuştu.

Şuhut Devlet Hastanesine yeni atanan dahiliye (iç hastalıkları) uzmanı Dr. İbrahim Vasi yeni görevine başladı. Şuhut Devlet Hastanesine gelen vatandaşlar, daha önceleri iki dâhiliye doktorunun olması sebebiyle sıra beklerken üçüncü bir doktorun atanmasıyla rahatladı.
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