SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 14:44

‘Süper Virüs’ MRSA’nın antibiyotiği olacak bakteri bulundu

‘Süper Virüs’ olarak da bilinen MRSA’nın antibiyotiği olacak bakteri, Atlantik Okyanusunda bir süngerde bulundu.Süngerin okyanusta 2 kilometre derinlikte yetiştiği belirtildi. Buluşu yapan Bristol Üniversitesi’nden uzmanlar, Atlantik’in...

‘Süper Virüs' MRSA'nın antibiyotiği olacak bakteri bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

‘Süper Virüs’ olarak da bilinen MRSA’nın antibiyotiği olacak bakteri, Atlantik Okyanusunda bir süngerde bulundu.

Süngerin okyanusta 2 kilometre derinlikte yetiştiği belirtildi. Buluşu yapan Bristol Üniversitesi’nden uzmanlar, Atlantik’in farklı noktalarından ‘derin deniz süngerleri’ topladı ve bu örnekleri sıvı nitrojen içinde dondurdu. Ardından laboratuarda yapılan çalışmalarda, süngerlerdeki bakterilerden alınan ve “46” adı verilen numunenin, MRSA virüsünü öldürdüğü görüldü.

Araştırmacılar şimdi de bakteriden antibiyotik üretimi için çalışmalara başladı.

MRSA hakkında

İlk olarak Danimarka’daki domuz çiftliklerinde ortaya çıkan ve domuzlarla temasta olan kişilere bulaşan MRSA, başka hastalığı bulunan veya bağışıklık sistemi zayıf düşmüş kişilerde ölümcül oluyor. Bilinen antibiyotiklerle de MRSA’ya karşı başarılı bir netice elde edilemiyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku