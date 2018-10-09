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09 Ekim 2018 Salı 11:57

Tekirdağ’ da çocuklar aşılanıyor

Tekirdağ’da, bebeklerin, çocukların ya da erişkinlerin enfeksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemde hastalıklara yakalanmalarını önlemek amacıyla bağışıklama hizmeti başlıyor.Sağlık Bakanlığı bağışıklama hizmeti ile...

Tekirdağ' da çocuklar aşılanıyor
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Tekirdağ’da, bebeklerin, çocukların ya da erişkinlerin enfeksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemde hastalıklara yakalanmalarını önlemek amacıyla bağışıklama hizmeti başlıyor.

Sağlık Bakanlığı bağışıklama hizmeti ile halk, boğmaca, difteri, tetonoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomiyelit, Hepatit B, Hepatit A, hemofilus influenza tip B, suçiçeği ve pnömokok olmak üzere toplamda 13 hastalığa karşı aşı ile korunuyor. Sağlık hizmetiyle aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya çıkması, bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlıkları ve ölümleri önlemek amaçlanıyor. Bu şekilde hem aşılanan çocuklar hem de toplum bireyleri hastalıklardan korunuyor.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde, ilköğretim 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilere DaBT-İPA (dörtlü karma) ve KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) ortaokul 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilere Td (Difteri tetonoz) aşıları uygulanacaktır. Bu yıl Tekirdağ ilinde 15 bin 420 ilkokul 1. sınıf ve 13 bin 397 ortaokul 4. sınıf öğrencisinin aşılanması hedeflenmektedir. Bu aşılar bebeklik döneminde uygulanan aşıların sağladığı bağışıklığın güçlendirilmesi ve koruyuculuk süresinin uzatılması amacıyla uygulanmaktadır. Bu hastalıklara karşı tek kesin korunma yöntemi aşılamadır. Aşılar güvenli ürünlerdir. Aşı yan etkilerinin çoğu hafif ve geçici yan etkilerdir. Aşılanan çocuklarda; hafif ateş, huzursuzluk, hafif bir döküntü, aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet ve ağrı olabilir. Aşılama sonrasında istenmeyen bir etki görüldüğünde hekiminize başvurunuz" denildi.
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