Teknoloji beyni vuruyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, teknolojik ilerlemelerle birlikte elektromanyetik maruziyetin arttığını, cep telefonu kullanımı ve kablosuz internet bağlantısının beyin sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

“22 Temmuz Dünya Beyin Günü" dolayısıyla bir açıklama yapan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Terzi, nörolojik hastalıkların dünyadaki ölüm nedenlerinin başında geldiği bilgisini verdi. Yaşlanan nüfusla birlikte Alzheimer, parkinson ve inme (felç) gibi hastalıkların sıklığının arttığını ve yakın gelecekte bu oranların daha da artmasının beklendiğini ifade eden Terzi, “Ayrıca hemen her yaş grubunda görülebilen baş ağrısı, epilepsi, multipl skleroz(MS), kas hastalıkları gibi diğer nörolojik hastalıklar da insan yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Tüm bu beyin hastalıklarından korunmak ve eğer bu hastalıklar söz konusu ise bu hastalıkların tedavi sürecinde başarılı olabilmek açısından beyin sağlığımızı korumak oldukça önem taşımaktadır. Genel sağlığımızın iyilik hali beyin sağlığımız ile ilişkilidir. Sağlıklı bir beyin genel sağlığımızı da olumlu yönde etkilemektedir. Oldukça komplike bir organımız olan beynimizin sağlıklı kalabilmesi ile orantılı olarak kendi genel sağlığımızı daha iyi hissederiz. Sağlıklı bir beyin sayesinde; ev, iş, okul ve sosyal hayatımızda da daha başardı olabiliriz" dedi.

“Zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı”

Toplumdaki her bireyin nörolojik hastalıklar açısından birer aday olduğunu kaydeden Terzi, "Genel sağlığımız açısından da oldukça önemli olan yüksek tansiyon, diyabet, sigara ve alkol kullanımı, obezite, aşırı tuz tüketimi, sağlıksız beslenme, hareketsiz bir yaşantı inme (felç) için en önemli risk faktörleridir. Yine tüm bu faktörler diğer beyin hastalıklarının seyrini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Tüm bu zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, tansiyon, diyabet gibi diğer var olan hastalıkların kontrolünü iyi yapmak beyin sağlığı açısından oldukça önemlidir” diye konuştu.

“Teknoloji beyin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor”

Teknolojik ilerlemelerle birlikte elektromanyetik maruziyetin arttığını anlatan Terzi, “Cep telefonu kullanımı, kablosuz internet bağlantısı, bilgisayar kullanım oranı gittikçe artmakta ve bunlar beyin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi problemler elektromanyetik maruziyeti fazla olanlarda daha fazla görülebilmektedir. Teknoloji ile çok erken yaşlarda tanışan ve saatlerinin önemli bir kısmını bu alanda geçiren çocuklarda ve erişkinlerde bazı psikolojik problemler de daha fazla görülmektedir” şeklinde konuştu.

Beyin sağlığı için dikkat edilmesi gereken hususlar

Toplumda artan aşırı ve gittikçe artan çevre kirliliğinin de beyin sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Murat Terzi şu bilgileri verdi:

“Beyin sağlığımızı korumak için sigara ve alkolü bırakmak, sağlıklı beslenmek, tuz tüketimini azaltmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, tansiyon -diyabet gibi hastalıkları kontrol altında tutmak, ideal kiloyu koruyabilmek, uyku düzenine özen göstermek, cep telefonu- bilgisayar gibi teknoloji ürünlerini sağlıklı kullanabilmek oldukça önemlidir. Beyin sağlığı için düzenli bir uyku önemlidir. Sağlıklı bir uyanıklık hali için iyi bir uyku gerekmektedir. Beyin hastalıkları ortaya çıkmadan tüm bu koruyucu tedbirleri almak gerekmektedir. Beyin sağlığı bozulduğunda ortaya çıkan problemleri düzeltebilmek bazen zor ve uzun bir süreci gerektirmektedir. Beyin sağlılığı ile ilgili hem koruyucu tedavi hem de hastalıkla olan mücadelede nöroloji uzmanı takibi önemlidir. 22 Temmuz Dünya Beyin Günü çerçevesinde vermeye çalıştığımız bu mesajlar sadece bir gün veya hayatımızın belirli dönemleri için değil bebeklikten itibaren hayatımız boyunca dikkat etmemiz ve özen göstermemiz gereken durumlardır. Sağlıklı bir beyin için hayatımızın her döneminde sağlıklı yaşama özen göstermeliyiz."