Tiroid nodüllerine dikkat

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Dr. Pınar Şişman, tiroid nodüllerin çok büyüdüğünde nefes darlığına ve yutma güçlüğüne sebep olduğunu söyledi.Medicana Bursa Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı...

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Dr. Pınar Şişman, tiroid nodüllerin çok büyüdüğünde nefes darlığına ve yutma güçlüğüne sebep olduğunu söyledi.

Medicana Bursa Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Dr. Pınar Şişman, tiroid bezinden salgılanan hormonların metabolizmada büyük rol oynadığını belirterek, “Tiroid hastalıkları, en basit haliyle, tiroid hormonlarının az çalışması (hipotiroidi), tiroid hormonlarının fazla çalışması (hipertiroidi) ve tiroid bezinin büyümesi (guatr) olarak özetlenebilir. Hipotiroidi, tiroid hormonlarının üretiminde yetersizlik yani tiroid bezinin az çalışmasıdır. En sık sebepleri başta hashimato hastalığı olmak üzere, geçirilmiş tiroid ameliyatları, tiroid bezine uygulanan radyasyon tedavileri ve ilaçlardır. Hastalığın klinik belirtileri hormon eksikliğinin şiddeti ile ilişkilidir. Başlangıçta halsizlik ve kilo alma gibi şikayetler görülebilirken, ilerleyen dönemde ise kilo alımında artış, kabızlık, cilt kuruluğu, boğuk ses, saçlarda incelme ve depresyon gibi belirtiler gözlenebilir. Bununla birlikte hipotiroidi, kadınlarda adet düzensizliğine, gebe kalma güçlüğüne ve gebe kalınmışsa gebeliğin erken döneminde düşüğüne sebep olabilir. Teşhisi ise tiroid hormonlarının kanda ölçümü ile konur” dedi.

Hipertiroidinin ise tiroid hormonlarının artması, yani tiroid bezinin fazla çalışması olduğunu belirten Şişman, ”Hipertiroidi, hızlı kilo kaybı, kalp atışlarının hızlanması, sinirlilik, ellerde titreme, adet düzensizliği, sıcağa tahammülsüzlük, halsizlik ve uyku bozukluklarına sebebiyet verebilir. Hipertiroidinin tedavisinde hastanın yaşı, hipertiroidinin sebebi ve hastalığın şiddeti göz önüne alınarak ilaç, radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi tedaviye karar verilir” diye konuştu.

Guatr olarak bilinen tiroid bezi büyümesinin en sık sebebinin iyot eksikliği olduğuna dikkat çeken Şişman, “Tiroid bezi, iyot eksikliği sebebiyle azalan tiroid hormon üretimini telafi etmeye çalıştığında zamanla büyür ve guatr oluşur. Zamanla içerisinde nodüller oluşur. Guatr çoğu zaman hiçbir şikayete yol açmaz. Nodüller çok büyüdüğünde ise nefes borusu ve yemek borusuna baskı yaparak nadiren nefes darlığı ve yutma güçlüğüne sebep olabilir. Nodülün boyutu ve ultrasondaki görünüme göre gerektiğine biyopsi ile kanser varlığı açısından araştırılmalıdır. Çoğu guatr ve nodül tedavi gerektirmez, periyodik aralıklarla ultrasonografi ile nodül boyutlarının takibi yeterlidir. Tiroid hormonları normalse ilaç tedavisi gerekli değildir. Bununla birlikte nefes darlığı ve yutma güçlüğü gibi bazı semptomlarının varlığında, biyopsi sonucu kanser tespit edildiğinde ya da aşırı büyüme sebebiyle kişide kozmetik olarak sıkıntı oluşturduğunda ameliyat planlanmalıdır” dedi.