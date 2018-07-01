Trabzon’da 8 yılda evdeki yaklaşık 14 bin hastaya ulaşıldı

Trabzon’da yaklaşık 8 yıl önce başlayan Evde Sağlık Hizmetleri projesi kapsamında şu ana kadar 13 bin 839 hastaya ulaşılırken, bu hastalara 33 bin 747 ziyaret gerçekleştirildi.“Evde Sağlık hizmetleri” toplantısı Kamu Hastaneleri Hizmetleri...

Trabzon’da yaklaşık 8 yıl önce başlayan Evde Sağlık Hizmetleri projesi kapsamında şu ana kadar 13 bin 839 hastaya ulaşılırken, bu hastalara 33 bin 747 ziyaret gerçekleştirildi.

“Evde Sağlık hizmetleri” toplantısı Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Usta başkanlığında yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcıları Dr.Oğuz Kara, İlyas Alp’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda tüm birim çalışanları ve ilgili hastane yöneticilerinin görüş ve önerileri ile birim sunumları paylaşıldı.

Toplantı sonunda Dr. Hakan Usta, Evde Sağlık Hizmetleri’nin yürütülmesinde özveri ile çalışan birim çalışanlarına katılımcılar nezdinde teşekkür ederken, Evde Sağlık Hizmetlerinin 19 Eylül 2010 tarihinden itibaren Trabzon’da faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

Usta, 2018 yılı itibariyle İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı bulunan 10 hastanede 17 mobil ekip ile Evde Sağlık Hizmetlerinin sürdürüldüğünü ifade ederek “Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ve 1 Şubat 2010 tarihinden itibaren hizmet sunumuna başlayan evde sağlık hizmetleri 17 Eylül 2010 tarihinden beri ilimizde de faaliyet sürdürmektedir. 2018 yılı itibariyle İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı bulunan 10 hastanede 17 mobil ekip ile Evde Sağlık Hizmetleri sürdürülüyor. Evde Sağlık Hizmetlerinin faaliyete başladığı 2010 yılından günümüze toplam 13 bin 839 hastaya ulaşmış, bu hastalara 33 bin 747 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Yaşlı veya yatağa bağımlı, ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ağız ve diş sağlığı, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesini amaçlayan hizmet her geçen gün gelişerek devam etmektedir. Yaşam kalitesini bozan hastalığı ve /veya yaşlılığı nedeniyle sağlık hizmetine ulaşmada zorluk yaşayan bireyleri amaçlayan Evde Sağlık Hizmetleri mesai saatleri içinde ve randevu sistemi ile çalışmaktadır. Vatandaşların ayırımını yapmaları gereken en önemli unsur ise; Evde Sağlık Hizmetlerinin acil hizmeti vermediğidir. Acil Sağlık Hizmeti durumunda aranması gereken numara 112’dir” dedi.