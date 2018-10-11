Trabzon’u sadece doğal güzelliklerini görmeye değil, estetik için de tercih ediyorlar

Körfez ülkelerinden Trabzon’a gelenler sadece bölgenin doğal güzelliklerini görmeye değil sağlık turizmi içinde tercih ediyor. Körfez ülkelerinden Trabzon’a gelen Arap turistler, özellikle ülkelerinde medikal estetik alanında karşılayamadıkları saç ekimi, PRP (yüz ve saç için), ben aldırma, botox ve dolgu gibi tedavileri tercih ederek sağlık turizmine önemli ölçüde katkıda bulunuyorlar.

Trabzon’da bu sezon sağlık turizmi gelirlerinde önceki yıllara göre yüzde 50 oranında bir artış yaşanırken, bölgeye ekonomik girdisinin ise yaklaşık 20 milyon doları bulduğu belirtildi.

Estetik yaptıranlar genellikle Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten gelen Arap turistler olurken, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çapar, sağlık turizmi konusunda İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerin sektördeki hakimiyetinin son yıllarda azaldığını belirtti.

Bir ülkeden diğer ülkeye herhangi bir sebeple (Bekleme süresi uzunluğu, tedavinin ekonomikliği veya daha kaliteli sağlık hizmeti vb) sadece tedavi için gidilmesine "Sağlık Turizmi" dendiğini kaydeden Çapar "Ülkemizde sağlık turizmi konusunda İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerin hakimiyeti son yıllarda azalmaya başlamıştır. Özellikle Orta Doğulu turistlerin bölgemizi daha çok ziyaret etmesi ile Trabzonlu hekimler olarak bu konuda biz de sağlık turizmi konusunda aktif rol oynamaya başladık. Ortadoğulu hastalarımıza özellikle ülkelerinde medikal estetik alanında karşılayamadıkları saç ekimi, PRP (yüz ve saç için), ben aldırma, botox ve dolgu gibi tedaviler ile hizmet vermekteyiz. Bunun yanında gözaltı-göz kapağı estetiği, kulak estetiği,burun estetiği, meme ptotezi, liposuction, karın ve yüz germe gibi estetik ameliyatları da bölgede kalış süreleri daha uzun olan misafirlerimiz tercih edilebilmektedir” diye konuştu.

"Gurbetçiler de estetik için bölgemizi tercih ediyor"

Körfez ülkelerinden gelenlerin yanı sıra gurbetçilerin de estetik için Trabzon’u tercih ettiğini kaydeden Çapar, “Tedavinin ekonomikliği ve süresi olarak bakıldığında ise özellikle gurbetçi hemşerilerimiz yaşadıkları ülkelerdekinden daha ucuz, kısa süreli ve kaliteli hizmet aldığından bizleri tercih ediyorlar. Yaşadığımız dönem dikkate alındığında artık medikal estetik tüm insanlık tarafından bilinen ve ilgi çeken bir olgudur. İnsanlar artık kendileri ile ilgili hoşlanmadıkları görüntüleri değiştirmenin kolay olduğunu fark etmiştir. Bu farkındalık neticesinde bende mesleğimin gereklerini yerine getirerek hastalarıma istedikleri değişiklikleri yapma imkanı sağlamaktayım. Sektörümüzde en önemli olan konu hastanın mutluluğudur, memnuniyetidir. 20 yılı aşan meslek hayatımda öğrendiğim en önemli şey ’mutlu hasta mutlu doktor’ olgusudur. Ben eğer hastamın istediklerini iyi anlayıp bunları karşılayabilirsem, hastamda memnuniyetini girmiş olduğu sosyal ortamlarda paylaşır akabinde çevresinde değişiklik isteyen tanıdıklarına cesaret verir ve bu doğrultuda harekete geçmelerini sağlar” ifadelerini kullandı.