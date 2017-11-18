Türk cerrahlar, canlı yayınla yabancı doktorlara kurs verdi

Bilimsel Nakil Dernekleri tarafından organize edilen ’Uluslararası Böbrek Nakli Cerrahisi Kursu’ kapsamında, bir hastaya canlı yayında laparoskopik cerrahi yöntemiyle böbrek verici ameliyatı gerçekleştirildi.

İstanbul’da, Bilimsel Nakil Dernekleri tarafından organize edilen ’Uluslararası Böbrek Nakli Cerrahisi Kursu’ kapsamında video konferansla bir hastaya canlı yayında laparoskopik cerrahi (kapalı yöntem) yöntemiyle böbrek verici ameliyatı gerçekleştirildi. Medicana Bahçelievler Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatta 42 yaşındaki Emine Ayar’dan alınan böbrek, eşi olan 46 yaşındaki Selim Ayar’a nakil edildi. Medicana Bahçelievler Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi ekibinde bulunan Prof. Dr. Hasan Taşçı, Op. Dr. Sarper Işıksel ve Op. Dr. Yunus Taşçı tarafından gerçekleştirilen ameliyat, İstanbul’da bulunan bir otelin konferans salonun canlı yayın ile izlendi. Burada ’Uluslararası Böbrek Nakli Cerrahisi Kursu’ kapsamında bulunan yabancı ve yerli doktorlar, ameliyat sırasında öğrenmek istedikleri bilgileri ameliyatı yapan doktorlara sorarak cevaplarını aldılar. Etkinlik kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde yapılan ameliyatların da kursa katılan yerli ve yabancı doktorlara izletildiği bildirildi.

Böbrek nakli olan hasta hakkında bilgi veren Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, ’’Böbrek yetmezliği olan bir hasta. Hayatını diyaliz ile geçiyor. Haftanın 3 günü 4 saat kadar diyaliz makinesine bağlı olarak yaşantısını devam ettiriyordu. Sadece yaşantısını devam ettiriyordu, aktif bir yaşam tarzı değildi. Diyaliz sonrası halsizlik ve bir takım şikayetleri oluyor. Hastanın iyileşmesi için yeni bir böbreğe ihtiyacı vardı. Hastanın eşi bir böbreğini kocasına bağışladı. Bizde nakil işlemini gerçekleştirdik. Bundan sonra böbreği çalışır olarak hayatına aktif ve konforlu olarak devam edecek’’ dedi.

’’Vericini karnında büyük yara açmadan böbreği alıp hastaya nakil yaptık’’

Uygulanan ameliyat yöntemini anlatan Prof. Dr. Taşçı, ’’Bu yöntem ile vericini böbreği laparoskopik yöntem (kapalı yöntem) ile çıkardık. Vericini karnında büyük yara yapmadan böbreği alıp hastaya nakil yaptık. Canlı yayını yapılan ameliyatın özelliği; bu bilimsel programda böbrek nakli ile ilgili laparoskopik cerrahi yöntemi uluslararası katılımcılar tarafından izlendi. Burada yerli ve yabancı böbrek nakli ile ilgili doktorlar bizi izledi. Böbrek alınması ve takılmasının tekniklerini tartışıldığı bir kurs niteliğindeydi. Bizde bu yöntemler böbrek alımını canlı yayın ile onlara aktardık. Bu talep, kurs yöneticiler tarafından yapıldı. ’’Sizin yöntemini izleyebilir miyiz?’’ diye bir talep geldi. Ameliyatı izlettirdik ve onların sorduğu sorulara cevap verdik’’ şeklinde konuştu.

’’Laparoskopik cerrahi yöntem ile hasta erken ayağı kalkıyor’’

Laparoskopik cerrahi yöntemin avantajlarını dile getiren Prof. Dr. Taşçı, ’’Bütün laparoskopik ameliyatlarda olduğu gibi hastanın karnında büyük yara olmuyor. Bu da hastanın erken ayağı kalmasını sağlıyor. Sadece 5-6 santim böbreğin çıkartılabileceği kadar delik ile hastanın karnından böbreği çıkartıyoruz. Hasta erken hareket ediyor. Yara yerinde enfeksiyon ve iltihap problemleri daha az oluyor. Normal hayatına daha çabuk dönüyor. Ameliyat yerinde fıstık ihtimali olması daha az oluyor’’ diye konuştu.

Ülkemizde organ naklinde farkındalığın azlığına dikkat çeken Prof. Dr. Taşçı, ’’Ülkemizde böbrek nakli, karaciğer nakli gibi canlı nakiller, gelişmiş ülkeler seviyesinde yapılmaktadır. Avrupa’da sonuncu olduğumuz durum; organ bağışıdır. Yaptığımız aktivitelerimizin hepsinde organ bağışı için çağrı yapıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Eşinden aldığı böbrek ile nakil olan Selim Ayar, ’’Doğuştan bir böbrek hastayım. Ailemizde irsi bir hastalık. 40-50 yaşlarında böbrek iflas ediyor. Şuanda 46 yaşındayım. 4 ay önce diyalize girmeye başladım. En büyük zorluğu tansiyon. Kist patlamalarının ve bazı sancıların olduğu 10 yıllık gibi bir süreç yaşadım. Eşim bu durumu görünce gönüllü olarak böbreğini vermeye razı geldi. Ülkemizde vatandaşların bu konuda farkındalığı az’’ dedi.



Loading...

Eşine böbreğini veren Emine Ayar, ’’Eşimin çok ağrıları oluyordu. Onunla beraber ben de peşinden gidiyordum. Onun o haline dayanamadım. Etrafımızda böbrek naklinin örnekler vardı. Kişiler tek böbrekle yaşayabilir. Hem o kurtulsun hem de ben de onu o halde görmekte kurtulayım diye böbreğimin bir tanesi vermeye karar verdim. İnsanlar organ bağışı yap (ÖK-Ö-Y)arak en büyük sadakayı vermiş olurlar’’ dedi.