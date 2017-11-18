Türkiye’de yılda 140-150 bin arası prematüre bebek doğuyor

Medicana Konya Hastanesi, Dünya Prematüre Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle prematüre bebekler ve aileleriyle bir araya geldi.

Medicana Konya Hastanesi’nin Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Uzman Dr. Şit Uçar, “Ülkemizde yıllık olarak 140-150 bin arası prematüre bebek doğmakta. Bu gerçekten Avrupa ülkelerini düşündüğümüzde birçok Avrupa ülkesinin normal doğumundan daha fazla sayıya işaret ediyor. Hatta farklı bir örnek verecek olursak; Almanya ile Fransa’nın yıllık toplam prematüre doğumuna eşit bir sayıda. Ülkemizde yoğun bir prematüre bebek doğumu gerçekleşmekte. Dünyada baktığımızda yaklaşık 10 tane bebekten 1 tanesi prematüre olarak hayata gözlerini açmakta. Prematüre bebek bildiğiniz gibi annenin son adet tarihine göre 37 haftadan düşük olan tüm bebekleri kapsamakta. Bu genel olarak 22 hafta ile 37 hafta arasında. Bu arada yaklaşık 15 haftalık bir süreç var. Bu da şunu gösteriyor bize özellikle 34 haftadan sonra doğan bebeklerimizi herhangi bir müdahale yapmadan anne yanına verebildiğimiz gibi birçok bebeğimizi birkaç gün, bazen haftaları alan bazen ayları alan tedaviler uyguladığımızı hastanın haftası ne kadar büyükse sorunlarının da o kadar büyük olduğunu gözlemlemekteyiz. Tabi ki prematüre bebek dünyaya getirmek istemiyoruz. Planladığımız bir şey değil ama olduktan sonra uygun merkezlerde takibinin sağlanması gerekmekte. Farkındalığın artırılma çabalarının sarf edildiği, prematüre doğumları azaltmak ve prematüre bebekleri sağlıklı tutmak daha nelerin yapılabileceği tartışıldığı ortamlar oluşturmak için bugünler kutlanmakta” şeklinde konuştu.

Programda konuşan ve çocuğu hastanenin yeni doğan ünitesinde yatan Melis Ahsen bebeğin annesi Nuray Yıldırım ise duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Anne Nuray Yıldırım, "Prematüre bebeğin tıbben adını biliyordum ama anne ve babanın yaşadıklarını bilmiyormuşum. Ameliyata girdim. Eşyaları hazırdı ve babası bekliyordu. Sürpriz yapmak adına kimseye haber vermedik. Babası geldiğinde korkma iyi dedim öptüm, kokladım, sıcacıktı dedim. Çok güçlü ağladı zaten. Sonra haber geldi. Ciddi bir rahatsızlığının olmadığını erken doğumdan kaynaklı akciğer ve solunum desteğine bağlanması gerektiği söylendi. Ama yine de idrak edemiyorsunuz duygusal olarak. Çocuklarımız bizim umudumuz. Güneş her zaman doğar diyoruz. Umarım hepimize Allah güç kudret verir ve kısa zamanda yavrumuzu kucağımıza almayı nasip eder” ifadelerini kullandı.



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Etkinlik sonunda katılımcılar Dünya Prematüre Günü kapsamında özel olarak yaptırılan pastayla fotoğraf çekildi.