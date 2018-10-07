Turşuda sirke mi yoksa limon tuzunun mu daha yararlı olduğu araştırılacak

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde "Sağlıklı Yaşıyorum, Turşumu Kendim Kuruyorum" sloganıyla yapılacakçalışmada sirke ve limon tuzu ile hazırlanan turşuların hangisinin daha yararlı olduğu araştırılacak.Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi’ndeki...

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde "Sağlıklı Yaşıyorum, Turşumu Kendim Kuruyorum" sloganıyla yapılacak

çalışmada sirke ve limon tuzu ile hazırlanan turşuların hangisinin daha yararlı olduğu araştırılacak.

Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi’ndeki Akkızhan Tesisleri’nde Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu tarafından kampanya kapsamında düzenlenen toplantıda sirke ve limon tuzu ile ayrı ayrı hazırlanan turşuların hangisinin daha yararlı olduğu araştırılacak. 14 kişilik Sağlıklı Yaşıyoruz ekibi 7 ayrı gruba ayrılırken, sirke ve limon tuzu ile ayrı ayrı turşular kuruldu. Turşuların bir ay sonra tahlil edilerek hangi yöntemin daha faydalı olduğu belirlenecek.

Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu kurucuları Nurçin ve Okan Çağlar, “Turşu çok yararlı bir besin. Bizim çocukluğumuzda sofralardan hiç eksik olmazdı. Okula giderken mahalle turşucularından turşu suyu içerdik. Kolay kolay da hasta olmazdık. Zaman içinde ev yapımı turşu üreten mahalle turşucuları da bir bir yok oldu, hastalıklar arttı ve bağırsak mikrobiyotalarımız bozuldu. Turşunun yararı konusunda sanıyoruz herkes hemfikir ama turşu yapımı konusunda hep tartışma var. Rahmetli Adile Naşit ile Münir Özkul’un ’Turşu sirkeyle mi, yoksa limonla mı kurulur?’ tartışması beyaz perdenin unutulmazları arasındadır. Günümüzde bu tartışma daha farklı boyutlara geldi. Bir grup turşuya sirke konmasının, sirkenin anti bakteriyel etkisiyle probiyotikleri öldürdüğü iddiasındalar. Ancak bu konuda bugüne kadar bilimsel bir çalışma hiç yapılmamış. Biz de Sağlıklı Yaşıyoruz ekibi olarak bu tartışmalara son vermek ve turşunun önemini vurgulamak amacıyla Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın tarafından yapılacak bilimsel çalışmaya veri elde edebilmek için bugün burada çeşitli turşu yapım tekniklerini uyguladık. Yapılacak bilimsel çalışmanın sonucunda kim haklı ortaya çıkacak, hep birlikte göreceğiz” dediler.

Bu deney ile turşunun yapım yönteminin bakteriyel içeriğe, polifenol miktarına ve mineral bileşimine etkilerini araştıracaklarını belirten Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, "Bu amaçla sadece tuz ve ev sirkesi, tuz ve limon kullanarak yapılan turşuları karşılaştıracağız. Ayrıca geleneksel olarak Türk tipi turşularda bolca kullanılan sarımsak ve nohudun etkilerini de görmüş olacağız” diye konuştu.

Fonksiyonel Tıp Enstitüsü (IFM) sertifikasına sahip ilk ve tek Türk olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baybars Türel de, “Turşu kadim kültürlerin toplumsal aklının oluşturduğu bir besin saklama metodu. Üstelik, özellikle usulüne uygun yapılmış örneğin bir lahana turşusunun bağırsak sağlığımız açısından sunduğu faydalar inanılmaz. Endüstriyel besinlere karşı inadına geleneksel mutfak” dedi.

İşletme sahibi Mehmet Özgü Manisalı, “Zeytin hasadımıza Sağlıklı Yaşıyoruz’la beraber başladık. Beraber hasat yaptık. Çok keyifliydi. Turşumu Kendim Kuruyorum etkinliğine ev sahipliği yaptık. Geldiklerini için kendilerine teşekkür ediyorum. Hem Gömeçimizi hem de ürünlerini tanıttıkları için her birisine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.