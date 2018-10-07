Üçüncü ameliyatından sonra ağrılarından kurtuldu

Konya’da 66 yaşındaki bir kadın bel fıtığı ağrılarından üçüncü ameliyatından sonra kurtulabildi.

Konya’da yaşayan 66 yaşındaki Şefike Işık, yaklaşık 14 sene önce bel fıtığı ağrıları yaşamaya başladı. O dönem bir ameliyat geçiren yaşlı kadının beline de platin takıldı. Daha sonra da yine bel fıtığı ameliyatı geçiren Şefike Işık’ın ağrıları ise bir türlü geçmedi. Ağrılarından tek başına yürüyemez hale gelen kadın, Özel Konya Hospitale başvurdu. Burada yapılan tetkiklerin ardından hastanın ameliyat olmasına kararı verildi. Işık, Konya Hospitalde geçirdiği ameliyat sonrasında yeniden kendi başına desteksiz yürüyebilecek hale geldi.

Ameliyatın ardından hiçbir ağrısının kalmadığını belirten Işık, Konya Hospitale teşekkür etti. Işık, "Bende diz kayması, bel fıtığı, kireçlenme vardı. 14 sene önce belime platin takılmıştı. Sonradan tekrar bel fıtığından ameliyat oldum. İki senedir ağrılarım geçmedi. Geldim kendimi Ümit hocama, Konya Hospitale teslim ettim. Belime 6 tane platin taktı, eski platinlerimi değiştirdi. Bel fıtıkları ve kireçlenmeleri de temizledi. Şükür, daha ameliyatımın üçüncü günü bütün şikayetlerim geçti. Çok şükür çok iyiyim. Allah razı olsun Ümit hocamdan" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Konya Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ümit Yar ise ameliyat sonrasında hastanın kendi başına yürüyebilecek hale geldiğini söyleyerek, "Hasta kliniğimize başvurduğunda zaten tekerlekli sandalyeyle gelmişti, yürüyemiyordu kendi başına. Daha önce iki kez bel fıtığı ameliyatı geçirmiş. Ancak şikayetlerinin hala devam ettiğini söylüyordu. Yaptığımız fizik muayene ve çekilen filmlerde tekrarlayan bir bel fıtığı, ayrıca omuriliğinde kayma tespit ettik. Yatışını yaptık, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra hastayı ameliyat ettik. Başarılı bir operasyondan sonra hasta sağlığına kavuştu. Tekrar desteksiz yürümeye başladı. Omuriliğe daha önce takılmış olan 6 tane vidasını çıkardık. Kayma olan bölgelere tekrar vidalar yerleştirildi. Ayriyeten omuriliğe baskı yapan fıtıkları da temizledik” şeklinde konuştu.