Ulusal Genel Cerrahi Öğrenci Kongresi OMÜ’de başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Topluluğu tarafından düzenlenen Ulusal Genel Cerrahi Öğrenci Kongresi bugün başladı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen kongreye; OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Türkiye’nin farklı bölgesinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Topluluğu ve Kongre Başkanı Samet Şahin, "OMÜ Sağlık Topluluğu olarak en büyük dileklerimizden biri Türkiye’nin her yerinden alanında başarılı değerli hocalarımızı ve meslektaşlarımızı burada Gazi Mustafa Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun’da ulusal ve bilimsel bir kongre çatısı altında bir arada görmekti. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Polat ise katıldığı öğrenci kongrelerinde özel bir heyecan duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu kongrelerin özelliği ve beni mutlu eden yanı daha siz Tıp Fakültesini okuyorken bilimselliğe yönelmiş olmanız. Bu gösteriyor ki sadece tıp doktoru olmak peşinde değilsiniz. Bunu bilmek bizi çok mutlu ediyor. Öğrencilerimiz mesleğini öğrenirken bunun yanında moleküler düzeyde yeni tedavi yöntemleri üzerinde çalışmak, bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek tutkusuna da sahipler. Bu kongrelerimizin sayısının çok daha fazla olmasını arzuluyor ve hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Dağdemir: "Öğrenci merkezli eğitim, öğrencileri bilimsel düşünmeye sevk ediyor"

Kongreye katılımın oldukça iyi olduğunu belirten OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, "Öğrencilerimizin düzenlediği bu kongreye Türkiye’nin farklı bölgelerinden 300 kişilik bir katılım oldu. Tıp eğitimi artık çok değişti ve gelişti. Öğrenci merkezli eğitim, öğrencileri bilimsel düşünmeye sevk ediyor. Bunun sonucu olarak da bu tarz yararlı kongreler ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. 2 gün boyunca devam edecek oturumlarda Türkiye’nin farklı üniversitelerinden Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin sunumları yer alacak. Kongrenin son günü katılımcılar Bandırma Vapuru ve Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nu gezerek Samsun ve çevresini tanıma fırsatı bulacak.