SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 10:30

Umursanmayan grip ölüme sebep olabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, basit ve geçici bir hastalık olarak görünen gribin, ölümlere sebep olabileceğini söyledi.Gribin influenza virüsü ile gelişen, bulaşıcı bir enfeksiyon olduğunu ifade eden Medicana Bursa...

Umursanmayan grip ölüme sebep olabilir
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, basit ve geçici bir hastalık olarak görünen gribin, ölümlere sebep olabileceğini söyledi.

Gribin influenza virüsü ile gelişen, bulaşıcı bir enfeksiyon olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Grip virüsü vücudumuza solunum yolu ile girer. Yaklaşık 1-3 gün içinde de hayatımızı zorlaştıran semptomları ortaya çıkarır. Enfeksiyon yaklaşık 7-10 gün devam eder. Aslında basit, geçici bir hastalık olarak görülmekle beraber son dönemlerde vücut direnci düşük olan bireylerde ölümlere sebep olmaktadır. Grip virüsünü taşıyan kişilerle aynı ortamda bulunan ve havayı soluyan kişiler risk altındadır. Hasta olan kişinin soluması, konuşması, öksürmesi veya hapşırması ile havaya karışan virüsler, sağlıklı kişiler tarafından solunum yoluyla alınır" dedi.

Gribin ateş yüksekliği, halsizlik, şiddetli kas eklem ağrısı, kuru öksürük gibi bazı belirtilerinin olduğuna dikkat çeken Burgazlıoğlu, "Daha nadir olarak burun akıntısı, boğaz akıntısı gibi üst solunum yolunu ilgilendiren semptomlarla karşımıza çıkar. Grip ile soğuk algınlığı çoğu zaman birbirine karıştırılmaktadır. Soğuk algınlığı genellikle, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, boğazda yanma, ağrı ile seyreder. Halsizlik ve ateş yüksekliği pek görülmez. Sinüzit, farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ile devam edebilir" diye konuştu.

Gribin belirgin bir tedavisi olmadığını ifade eden Burgazlıoğlu, "Olabildiğince dinlenmek, bol bol su içmek, vücut direncini arttıracak gıdaları tüketmek gerekir. Semptomları gidermek için bazı ilaçlar kullanılsa da bunlar tedavi edici değildir. Antibiyotiklerin virüse etkisi yoktur. Kullanıldığında fayda görmeyiz. Daha ağır vak’alarda ve gribe bağlı ağır komplikasyonlar gelişirse (zatürre gibi) doktor tarafından virüslere etkili ilaçlar da kullanılabilir" şeklinde uyardı.

Gripten korunmanın en etkili yolunun ise aşılanmak olduğunu belirten Burgazlıoğlu, "Aşı döneminde mutlaka doktor kontrolü sağlanmalıdır. Özelikle risk grubu olan gebeler, çocuklar, yaşlılar, sağlık çalışanları, ek hastalığı olanlar (astım, KOAH, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, şeker hastalığı) dalağı alınmış olanlar aşılanmalıdır. Bulunduğumuz odayı bol bol havalandıralım. Öksürürken, hapşırırken ağzımızı mendille veya kolumuzun iç kısmıyla kapatalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, kapı kolları, elektrik düğmeleri, merdiven korkulukları gibi herkesin sürekli ellediği yerlerde grip virüsü yoğun olarak bulunmaktadır. Telefon, klavye gibi ortak kullandığınız yüzeyleri dezenfekte edelim. Virüsler bu yüzeylerde 8 saat yaşayabilir" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku