Uzm. Dr. Oyman: “Prostatit tedavisi imkansız değil”

Üroloji uzmanı Uzm. Dr. Zafer Oyman, “Son dönemlerde özellikle genç yaştaki erkeklerde görülen ve psikolojilerini bozan bir hastalık olan kronik prostatit bireyler arasında genellikle tedavisi imkansız bir hastalık olarak görülmekte. Kronik...

Üroloji uzmanı Uzm. Dr. Zafer Oyman, “Son dönemlerde özellikle genç yaştaki erkeklerde görülen ve psikolojilerini bozan bir hastalık olan kronik prostatit bireyler arasında genellikle tedavisi imkansız bir hastalık olarak görülmekte. Kronik prostatit tedavisi zor olan bir hastalık fakat kesinlikle imkansız değil” dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. Zafer Oyman, prostat iltihabı ve tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oyman, prostat tedavisinin zor fakat imkansız olmadığını belirterek, “Son dönemlerde özellikle genç yaştaki erkeklerde görülen ve psikolojilerini bozan bir hastalık olan kronik prostatit bireyler arasında genellikle tedavisi imkansız bir hastalık olarak görülmekte. Kronik prostatit tedavisi zor olan bir hastalık fakat kesinlikle imkansız değil” ifadelerini kullandı.

Kronik prostatit hastalarında şikayetlerin değişken olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Oyman, Kronik prostatitli hastalarda görülen şikayetleri şöyle sıraladı: “En sık görüle

n şikayetler kasıklara, testislere, penise ve perineye vuran künt ağrılar, sık idrar yapma, idrarda yanma veya ejekülasyon sırasında görülen ağrı, kronik prostatitli hastalarda belli bir süre sonra cinsel performans zayıflığı, erken boşalma şikayeti olabilir.”

Kronik prostatit tekrarlayıcı ve inatçı bir hastalık

Üroloji uzmanı Uzm. Dr. Zafer Oyman, idrar tahlillerinin prostatit teşhisinde önemli olduğuna vurgu yaparak, “Kronik prostatit teşhisinde en önemli yol prostat masajı yapıp direk olarak prostat salgısını alıp bunu mikroskopta incelemektir. Kronik prostatit tekrarlayıcı ve inatçı bir hastalık. Lökosit sayısı hastalığın şiddeti hakkında yol gösterir. Ayrıca prostat salgısından kültür ve antibiyogram yapılabilir. Prostat masajından sonra yapılan idrar tahlilleri teşhiste önemlidir. Pelvik MR, rektal prostat USG tetkikleri kronik prostatı teşhiste önemlidir” dedi.

“Hastanın yaşam tarzını da değiştirmesi gereklidir”

Dr. Oyman, prostatit teşhis edilen hastalarda ilaç- antibiyotik tedavisinin tek başına yeterli olmayacağını kaydederek, “Kronik prostatit teşhis edilen hastada yalnız ilaç- antibiyotik tedavisi yeterli değildir. Hastanın yaşam tarzını da değiştirmesi gereklidir. Kronik prostatit tekrarlayıcı ve inatçı bir hastalık olduğu için tedavi genellikle uzun sürelidir. Uygun antibiyotik tedavisi yanında sıcak oturma banyolar ve kaplıcalar da tavsiye edilmektedir” açıklamasında bulundu.

“Hastanın kesinlikle üşütmemesi gerekli”

Kronik Prostatit erkek kısırlığında önemli bir etken olduğunu da söyleyen Üroloji uzmanı Uzm. Dr. Zafer Oyman, prostatit teşhis edilen hastaların dikkat etmeleri gereken detaylardan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

“Kronik prostatitin erkek kısırlığında önemli rol oynadığı da tespit edilmiştir. Kronik bakteriyel prostatitli hastalarda sperm sayısı hareketi ve morfolojisi bozulabilir. Birçok prostatitli hasta uygun tedaviden sonra normal sperm tahliline kavuşabilir. Acı-baharatlı yiyecekler vebira-şarap gibi mayalı alkollü içecekler kronik prostatit hastaları için zararlıdır. Yeme-içme alışkanlığının yanı sıra, hastanın kesinlikle üşütmemesi gerekli. Ayakları üşütmek, deniz ve havuzda uzun süre kalmak, deniz ve havuza girdikten sonra ıslak mayoyla kalmak gibi faktörler de şikayetleri alevlendirmektedir.”