Uzmandan, ‘Masum Üfürüme’ dikkat uyarısı

Çocukluk çağında yaygın görülen üfürüm hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Işıl Yıldırım Baştuhan, en sık üfürüm duyulma yaş grubunun 3-4 olduğunu belirtti. Aynı zamanda Baştuhan, masum üfürümlerin şiddetinin; ateş, tiroit bezinin fazla çalışması, kansızlık gibi kalp hızında artışa sebep olan durumlarda artabildiğini söyleyerek, ‘masum üfürüme dikkat’ çağrısında bulundu.

Memorial Antalya Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Işıl Yıldırım Baştuhan, çocuklarda görülen üfürüm hakkında bilgi verdi. Üfürümün kalpteki delikler, kalp kapaklarındaki ve ana damarlardaki darlıklar ile yetersizliklere yol açtığını ifade eden Baştuhan, kanın normal akımındaki bozulmaya bağlı oluşan ses titreşimlerinin göğüs duvarına yansıdığını kaydetti.

Oluşan ses titreşimlerinin muayene esnasında duyulduğunu belirten Baştuhan, masum üfürümlerin nedeninin tam olarak bilinmediğini söyledi. Baştuhan, üfürümün ancak doktor muayenesinde stetoskopla duyulabildiğini dile getirdi.

Göğüs duvarının muayenesi sırasında normal kalp seslerine ek olarak duyulan üfürümün pek çok çeşidi olduğunu söyleyen Baştuhan şöyle konuştu:

“Genellikle iki şekilde ortaya çıkar. Bunlar; kalp ve damar hastalıklarına bağlı gelişen “patolojik” olarak adlandırılan üfürümler ve sağlıklı çocuklarda da duyulabilen “masum” üfürümlerdir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı gelişen patolojik üfürümler, altta yatan kalp hastalığı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Ancak bazı kalp hastalıklarında üfürüm duyulmayabilir”

“Üfürüm duyulabilir

Üfürümler her yaşta duyulabildiğine dikkat çeken Dr. Baştuhan, masum üfürümlerin her yaşta duyulabildiğini, en sık duyulma yaşının ise 3-4 yaş grubu olduğunu vurguladı. Baştuhan, “Sağlıklı çocukların yüzde 80’inde hayatının bir döneminde üfürüm duyulabilir. Masum üfürümlerin şiddeti; ateş, tiroit bezinin fazla çalışması, kansızlık gibi kalp hızında artışa sebep olan durumlarda artabilir” dedi.

“Hastanın izlenmesi şarttır”

Masum üfürümler için herhangi bir tedavi gerekmeyeceğinin altını çizen Baştuhan şu ifadeleri kaydetti:

“Patolojik üfürümlerde altta yatan kalp hastalığı tedavi edilir. Masum üfürümlü çocukların aktivitelerinin kısıtlanmasına gerek yoktur. Masum üfürüm tanısı alan hastaların kalp yönünden izlenmesi gerekmez. Bu hastalar her tür sporu yapabilir. Patolojik üfürümü olan çocuklar altta yatan kalp hastalığına göre değerlendirilir. Üfürüm bir kalp hastalığına bağlı ise bu hastalık yönünden hastanın izlenmesi şarttır”

Üfürüm nedir?

Üfürüm, çocukluk çağında yaygın bir şekilde ve çoğunlukla da kalp hastalığına bağlı olmadan gerçekleşiyor. “Masum üfürüm” ateşli hastalıklar sırasında veya hiç bir neden olmadan da ortaya çıkabiliyor. 2 ile 8 yaş arasındaki çocukların en az yüzde 50’si masum üfürüm sorunu yaşıyor ve ilk 6 ay içinde duyulan üfürümler genellikle masum olsa da mutlaka bir çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.