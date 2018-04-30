Uzmanlardan çocuklarda Böbrek Reflüsü uyarısı

Çocukluk çağında sık görülen böbrek reflüsünün, aileler ve özellikle ikiz çocuklar üzerinde yapılan çalışmalara göre genetik yatkınlığa bağlı olarak ortaya çıktığı bildirildi. Kardeşinde böbrek reflüsü bulunan çocuklarda...

Çocukluk çağında sık görülen böbrek reflüsünün, aileler ve özellikle ikiz çocuklar üzerinde yapılan çalışmalara göre genetik yatkınlığa bağlı olarak ortaya çıktığı bildirildi. Kardeşinde böbrek reflüsü bulunan çocuklarda reflü gelişiminin yüzde 30, anne babasında aynı hastalık bulunan çocuklarda ise yüzde 70 oranında görüldüğü, ailesinde böbrek reflüsü hikayesi bulunan çocukların bu açıdan değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

İdrar kesesinde toplanmış olan idrarın, normalin tersine böbreklere geri akması olarak tanımlanan böbrek reflüsünün idrar kanalının, mesaneye açıldığı noktanın genetik yapısal bozukluğundan kaynaklanabileceği gibi idrar kesesinin dışarı açıldığı noktadaki anatomik veya fizyolojik bir darlıkla da oluşabileceğini söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, bu anomaliler nedeniyle idrar kesesinde toplanmış olan idrar böbreklere geri akar ve bu durum böbreklerin hem yüksek basınçlı hem de kirli idrarla temasına yol açtığına dikkat çekti. İşgören, bu durumun, uzun dönemde böbreklerin hasar görmesine yol açabileceğini söyledi.

"Böbrek yetmezliğine yol açabilir"

İleri derecede reflüde, idrarın tamamı dışarı atılamadığını ve bekleyen idrarda bakteriler çoğalmaya başlayacağını kaydeden İşgören, bunun da enfeksiyona yol açacağı bilgisini verdi. İşgören, " Çocuklar idrar yaparken zorlanır ve yüksek ateş sorunları yaşanır. Enfeksiyon böbreklere ulaşırsa böbrek iltihabı ve buna bağlı böbrek hasarı gelişir. Oluşan böbrek hasarı böbrek kan akımını bozarak yüksek tansiyona neden olabilir. Çocukluk çağı hipertansiyonunun en önemli sebeplerinden biri de böbrek reflüsüdür. Sık sık ateşli idrar yolları enfeksiyonu geçiren çocuklarda, ailesinde böbrek reflüsü hastası olanlarda veya idrar yapmakta zorlananlarda, böbrek reflüsü sorunu akla gelmeli ve bu yönde kişi değerlendirilmelidir. Böbrek iltihabı geçiren çocukların %25-40’ında görülen böbrek reflüsü, tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine yol açabilen ciddi bir hastalıktır." dedi.

"Çocuk büyüdükçe kendiliğinden geçebilir "

Böbrek reflüsünün tedavisinin, hastanın yaşına, reflünün derecesine ve nedene göre farklılık göstereceğini ifade eden ve çocuk büyüdükçe, üreterin de uzayan ve bozulan kapak mekanizmasının işlevsel hale gelebileceğini hatırlatan İşgören, bu durumda reflünün kendi kendine gerileyeceğini ya da tamamen ortadan kalkabileceğini kaydetti. İşgören, böyle bir ihtimale karşı uygun hastaların yakın takip ve önleyici antibiyotik tedavileri ile izlemeye alınabileceğini söyledi.

"Sünnet tedavinin bir parçasıdır"

Böbrek reflüsü teşhisi konulan erkek çocuklarında sünnetin de tedaviye önemli katkısı bulunduğuna dikkat çeken Dr. Egemen İşgören, sünnet olan çocukların, olmayanlara göre idrar yolları enfeksiyonu geçirme oranları daha düşük olduğunu, erkek çocuklarda idrar yolları enfeksiyonlarını azalttığı bilinen sünnetin, tedavinin bir parçası olarak tavsiye edildiğinin altını çizdi.

"İleri derecede reflü cerrahi gerektirir"

Böbrek reflüsünün ilerlediği durumlarda, böbrek fonksiyonlarında etkilenme tespit edilen hastalarda, uygun tedavi ile idrar yolu enfeksiyonları kontrol altına alınamayan kişilerde ya da takip ile reflü derecesi gerilemeyen vakalarda cerrahi müdahaleye başvuracağına söyleyen İşgören, şöyle devam etti:

"Cerrahide, reflünün düzeltilmesi endoskopik, laparoskopik veya açık ameliyatlarla gerçekleştirilebilir. Açık cerrahi ile reflü düzeltilmesi idrar kanallarının idrar kesesine giriş noktalarının yeniden şekillendirilmesine dayanır. Bu yolla yapılan işlemler, yüzde 92–98 gibi çok yüksek başarı oranlarına sahiptir.